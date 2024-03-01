Vivaldi получил первое в этом году крупное обновление

Браузер Vivaldi может быть не самым известным на фоне Chrome, Firefox и Microsoft Edge, но есть пользователи и у него. К концу зимы они дождались первого значительного обновления в нынешнем году. Версия браузера под номером 6.6 приносит ряд новых функциональных возможностей. В число вошли расширения на панелях, ускоренный перевод страницы с языка на язык, расширенный поиск в почте Vivaldi и выбираемые пользователем цветовые темы на веб-страницах.

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Обычно в браузере используется светлый или тёмный графический интерфейс. Можно заставить его переключаться автоматически в зависимости от графической темы операционной системы. Некоторые веб-сайты могут вступать в конфликт с выбранной цветовой темой браузера. В данном случае Vivaldi 6.6 позволяет в настройках использовать опцию «Внешний вид веб-сайта». Здесь даётся выбор между светлой темой, тёмной и автоматическим переключением. Если выбрана тёмная тема, можно заставить использовать её на всех сайтах.

Перевод страницы стал быстрее. Совместно с партнёрской компанией Lingvanex разработчики браузера сделали перевод не только быстрее, но и качественнее. Имеется поддержка 108 языков и обещается не собирать информацию о пользователях и страницах, которые они переводят.

С левой стороны браузера находится веб-панель, где можно закреплять сайты. Теперь туда же можно загружать и расширения.

Пользователи почтового клиента Vivaldi Mail получат расширенные возможности поиска писем. При вводе текста в поиск появятся новые фильтры, чтобы отсортировать результаты. Можно искать по всему тексту письма или только по заголовку. Можно указывать диапазон дат письма, папку или учётную запись почта, отправителя, адресата, копию, тему, наличие вложений. Можно искать письма, которые не подходят под указанные фильтры.

Для обновления Vivaldi откройте Справка > Проверить наличие обновлений.



