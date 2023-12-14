Vivaldi 6.5 приносит новую панель сеансов

Норвежская компания Vivaldi Technologies решила завершить уходящий год на мажорной ноте, представив крупное обновление своего браузера для платформ Windows, macOS и Linux. Версия Vivaldi 6.5 содержит ряд новых функциональных возможностей и изменений. Среди прочего предлагается панель сеансов, правила рабочих пространств, улучшенные заметки и синхронизация открытых вкладок.





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Браузер для ПК содержит панель сеансов, которая была востребована у пользователей по меньшей мере с 2018 года. Это боковая панель с возможностью быстро создавать, управлять и повторно открывать сохранённые сессии. Также здесь можно включать автоматическое резервное копирование сессий.

Было улучшено взаимодействие браузера с разными устройствами. Ранее синхронизированные вкладки были доступны посредством иконки облака на панели вкладок. Теперь их можно просматривать на панели Windows и находить при помощи адресного поля.

Доступна синхронизация для перемещения данных между разными устройствами. Теперь вы сможете синхронизировать всю историю посещённых страниц, закладки, настройки, пароли, список для чтения и прочий контент. Синхронизируемые данные защищены сквозным шифрованием.

Добавлена автоматизация и возможность задавать правила рабочих областей (Workspaces). Эти правила устанавливаются в настройках в разделе Вкладки > Рабочие пространства. Так можно лучше организовать работу, автоматически перемещая вкладки по подходящим для них рабочим пространствам.

В системе iOS у браузера появилась настраиваемая адресная строка и панель вкладок с возможностью разместить её внизу и наверху экрана. Поисковые предложения могут размещаться в обратном порядке, что будет удобно, если адресная строка находится внизу.

Стартовая страница получила больше настроек, позволяя добавлять любые изображения в виде обоев. Изначально доступно 12 обоев в разделе Настройки > Внешний вид. Здесь же можно выбирать светлый и тёмный варианты интерфейса.

Ещё здесь появились динамические цвета акцентов. Фон панели вкладок и строки состояния, если адресная строка находится внизу, меняется в зависимости от открытого сайта. В версии для iOS также есть полная синхронизация истории посещённых страниц и сквозное шифрование, как на ПК.

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Скачать браузер для Windows, Linux и macOS можно на сайте производителя, а для iOS в магазине Apple App Store.