Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Представлен браузер Vivaldi 6.5 с полной синхронизацией истории и правилами рабочих пространств
Vivaldi 6.5 приносит новую панель сеансов

реклама

Норвежская компания Vivaldi Technologies решила завершить уходящий год на мажорной ноте, представив крупное обновление своего браузера для платформ Windows, macOS и Linux. Версия Vivaldi 6.5 содержит ряд новых функциональных возможностей и изменений. Среди прочего предлагается панель сеансов, правила рабочих пространств, улучшенные заметки и синхронизация открытых вкладок.


реклама

Браузер для ПК содержит панель сеансов, которая была востребована у пользователей по меньшей мере с 2018 года. Это боковая панель с возможностью быстро создавать, управлять и повторно открывать сохранённые сессии. Также здесь можно включать автоматическое резервное копирование сессий.

Было улучшено взаимодействие браузера с разными устройствами. Ранее синхронизированные вкладки были доступны посредством иконки облака на панели вкладок. Теперь их можно просматривать на панели Windows и находить при помощи адресного поля.

Доступна синхронизация для перемещения данных между разными устройствами. Теперь вы сможете синхронизировать всю историю посещённых страниц, закладки, настройки, пароли, список для чтения и прочий контент. Синхронизируемые данные защищены сквозным шифрованием.

Добавлена автоматизация и возможность задавать правила рабочих областей (Workspaces). Эти правила устанавливаются в настройках в разделе Вкладки > Рабочие пространства. Так можно лучше организовать работу, автоматически перемещая вкладки по подходящим для них рабочим пространствам.

В системе iOS у браузера появилась настраиваемая адресная строка и панель вкладок с возможностью разместить её внизу и наверху экрана. Поисковые предложения могут размещаться в обратном порядке, что будет удобно, если адресная строка находится внизу.

Стартовая страница получила больше настроек, позволяя добавлять любые изображения в виде обоев. Изначально доступно 12 обоев в разделе Настройки > Внешний вид. Здесь же можно выбирать светлый и тёмный варианты интерфейса.

Ещё здесь появились динамические цвета акцентов. Фон панели вкладок и строки состояния, если адресная строка находится внизу, меняется в зависимости от открытого сайта. В версии для iOS также есть полная синхронизация истории посещённых страниц и сквозное шифрование, как на ПК.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Скачать браузер для Windows, Linux и macOS можно на сайте производителя, а для iOS в магазине Apple App Store.

#браузеры #vivaldi
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Браузер Samsung с Android добрался до магазина Microsoft Store на Windows
Статистика браузеров от StatCounter за ноябрь 2023 показывает рекорд Edge
В игровом браузере Opera GX появилась «тревожная кнопка», выполняющая необычную функцию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
50
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
45
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
+
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
9
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
У Украины кончаются деньги на продолжение боевых действий
4
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
1
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
5
Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ
1
Видео с уникальным Lamborghini Urus появилось на YouTube
1
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
1
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
3
Спикер Джонсон: южная граница США важнее Украины
+
В течение двух лет Украине может не хватить солдат в окопах
2
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
1
Эмулятор PS2 для ПК PCSX2 поддерживает уже более 99% игр и движется к новому стабильному релизу
7

Популярные статьи

10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
43
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
18
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
10
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
37
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
5
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+

Сейчас обсуждают

Максим Бардин
15:39
Думаю будет какая нибудь 5010(20, 30, 40)
NVIDIA прекращает производство видеокарт без поддержки трассировки лучей
Дмитрий
15:35
Всех перепишут и на доску позора в США повесят. рядом со статуей свободы. 😂
Представлен браузер Vivaldi 6.5 с полной синхронизацией истории и правилами рабочих пространств
Апшеронский скакел
15:35
Изоленты хватит?
Представлен браузер Vivaldi 6.5 с полной синхронизацией истории и правилами рабочих пространств
corsi
15:30
Их не будет )
NVIDIA прекращает производство видеокарт без поддержки трассировки лучей
Алексей Васильев
15:26
Вроде-бы, не первое апреля...
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
Апшеронский скакел
15:24
Ясно давно, что банкроты
Юлия Тимошенко: Все до единого долги Киева перед кредиторами должны быть списаны
Чaтo-Б0t
15:17
Ось дурные. Если в море нет воды...
Израиль начинает закачку морской воды в туннели ХАМАС
nonses84
15:08
Продажные тестеры🤦
Тесты Intel показали, что в среднем 8-ядерная графика Xe-LPG на 10% быстрее AMD Radeon 780M в играх
Китя.
15:04
Мне 2060 и 5700 и 4070ti 12 gb. затыха не интересно. сижу на rx 6900хт 16gb, сказал бы сразу любимка хуанг жмотяра в карты памяти за жыдил потому что жмот и все. Из 3 серий 3090 и 3090ti. а с 4 серий ...
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
Артём Николаев
15:04
Михалков налог на болванки собирал, а эти ребята лучше соответствуют трендам.
Новый налог на стриминговые платформы в поддержку музыкальной индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем