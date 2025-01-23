Хромбуки Asus Chromebook CR имеют надёжность военного уровня

Компания Asus представила серию хромбуков Chromebook CR, разработанную для удовлетворения повседневных потребностей учащихся. Эти устройства являются прочными, с заменяемыми деталями, чтобы их хватило на много лет работы.

Серия Chromebook CR обладает защитой от ударов, падений и жидкостей, которые сопровождают студенческую жизнь. Каждый ноутбук оснащён резиновыми бамперами, клавиатурой, устойчивой к жидкостям, и сенсорными экранами из стекла Corning Gorilla Glass для защиты от царапин и несчастных случаев. Они соответствуют или превосходят военные стандарты MIL-STD-810H, что означает, что они могут выдерживать серьёзные нагрузки. Кроме того, устойчивое к отпечаткам пальцев покрытие помогает сохранять их внешний вид более чистым на длительное время.

Ноутбуки доступны с экранами 11,6 и 12,2 дюйма, с вариантами шарниров на 180° или 360°. Последние (CR1104F, CR1204F) могут переключаться между режимами ноутбука, планшета, «палатки» и подставки, что делает их отличным выбором для групповой работы или индивидуальных учебных занятий. Оснащённые процессорами Intel N150 и N250, они спроектированы для удовлетворения потребностей студентов.

Сенсорные экраны имеют разрешение до WUXGA (1920 × 1200) и поддерживают опциональные стилусы USI 2.0. Сертифицированные TÜV Rheinland дисплеи уменьшают излучение синего света, помогая защитить глаза во время долгих занятий. Варианты подключения включают Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и опционально 4G LTE. С объёмом памяти до 16 ГБ и хранилищем до 128 ГБ можно справляться с учебными задачами.

Ноутбуки обладают передними камерами с разрешением 720p HD или 1080p FHD, а некоторые модели — задней камерой 13 Мп для съёмки фото и видео в режиме планшета. Встроенные динамики и микрофоны обеспечивают общение во время онлайн-уроков и групповых звонков.

Серия Chromebook CR включает два порта USB 3.2 Gen 1 Type-C для передачи данных, видео и зарядки, а также два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 1.4b, аудиоразъём и слот для замка Kensington. Дополнительно доступен стилус для создания заметок или зарисовок.

Некоторые модели оснащены защитным покрытием ASUS Antimicrobial Guard. Оно закрывает клавиатуру и другие часто используемые области серебряно-ионным слоем, ограничивающим рост микробов. Сертифицированные TÜV Rheinland дисплеи уменьшают излучение синего света.

Модульный дизайн упрощает ремонт и замену деталей. Фиксирующие винты предотвращают потерю мелких деталей во время обслуживания. Chrome Education Upgrade обеспечивает автоматические обновления, безопасную работу и простую настройку для школьных IT-команд.

Данные о ценах и дате начала продаж пока не объявлены.