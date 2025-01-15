Прототип Mercedes-Benz EQS 2026 засняли на буксире

Фотографы издания CarBuzz засняли прототип Mercedes-Benz EQS 2026 года в камуфляже. Он, похоже, не смог самостоятельно добраться до базы, и его везли на буксире. Судя по фотографиям, EQS получит новый дизайн переднего освещения, сохранив при этом старый задний.

Mercedes-Benz выпустил электрический седан EQS в 2021 году как первую модель в линейке EQ. В 2024 году он получил первый рестайлинг, когда добавили фальш-решётку радиатора, чтобы сделать его более похожим на бензиновые аналоги, а не на электромобиль. Были также обновлены аккумуляторные блоки. Учитывая слабые продажи, было неожиданно узнать, что Mercedes-Benz планирует второй рестайлинг.

Однако небольшие изменения для освежения внешнего вида могут быть способом поддержания продаж с минимальными затратами.

Среди заметных изменений — новые фары с логотипом в виде звезды, по крайней мере, спереди. Этот дизайн будет применяться практически ко всем моделям Mercedes-Benz, и его можно было увидеть на множестве прототипов за последний год. Эта концепция впервые была опробована на концепт-каре CLA в 2023 году.

Mercedes-Benz закрыл задние фонари и бампер. То, что можно увидеть, показывает, что фары остались такими же, как у текущей серийной модели. У EQS уже есть световая полоса, проходящая через крышку багажника, и, похоже, она сохранена в этом прототипе.

Продажи EQS в США были слабыми и продолжали снижаться в прошлом году. При уровне в 6963 автомобилей, что на 52 % меньше, чем в 2023 году, он стал самым плохо продаваемым четырёхдверным автомобилем Benz, если не считать нишевую модель AMG GT 4-Door.

Сообщается, что планы на новую модель EQS были отменены. Вместо этого его заменит электрический седан S-класса. Однако это произойдёт не ранее 2030 года, поэтому EQS придётся оставаться на рынке до тех пор. Новый комплект фар может быть максимумом, на который готова пойти Benz, чтобы поддерживать интерес к автомобилю до его замены.

Что касается причин буксировки данного EQS, ответа пока нет. Противники электромобилей обвинят в этом холодную погоду и аккумуляторы, защитники электромобилей скажут, что это одна из множества проблем, связанных с прототипами, и прототипы с эвакуатором — не редкость. Какова бы ни была причина, Benz почти наверняка устранит её до того, как автомобиль поступит в продажу, ведь испытания для того и нужны, чтобы выявлять и устранять проблемы.