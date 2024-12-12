Mercedes-Benz готовит обновления большинства своих моделей

Mercedes-Benz находится в процессе масштабного обновления своей линейки автомобилей. За последние несколько недель были замечены почти все новые модели на тестах. Последней стала так называемая купе-версия Mercedes-Benz GLE-Class, которую засняли на дорогах Германии. Замаскированный GLE демонстрирует новые ходовые огни, а также обновлённый бампер и решётку радиатора. Чего пока не видно — это новый салон с последней версией Hyperscreen от Mercedes-Benz.

Удобно, когда автопроизводитель использует камуфляж только на передней и задней части прототипа. Это позволяет понять, что двери не изменились. Если двери остаются прежними, то и шасси тоже остаётся без значительных изменений.

Как и у замеченного в прошлом месяце GLE SUV, у Mercedes-Benz GLE-Class Coupe 2025 появятся ходовые огни с логотипом MB Star. Модель GLE получила пару огней, расположенных бок о бок в каждой фаре, что впервые было замечено на концепте CLA некоторое время назад.

Также, как и у GLE SUV, у купе изменился дизайн решётки радиатора. Вместо того чтобы быть узкой в верхней части и широкой внизу, в 2026 году она станет широкой сверху и узкой внизу. Хотя из-за камуфляжа трудно сказать наверняка, решётка радиатора также кажется выше, чем раньше.

Другие изменения в передней части GLE Coupe включают переработанный нижний воздухозаборник и, судя по отверстиям в камуфляже, боковые воздухозаборники совершенно иной формы. Перемычка решётки радиатора у моделей, не относящихся к AMG, отсутствует на этом GLE. Либо это AMG с маленькими колёсами и без шильдиков, либо стандартная версия лишилась этого элемента.

Сзади можно заметить больше акцентов с логотипом Mercedes-Benz в задних фарах. Сами задние фары получили новую форму, выхлопные трубы и нижний бампер также были переработаны. Новая светодиодная полоса, проходящая через заднюю дверь, делает GLE похожим на другие модели.

В интерьере можно заметить слой плотной ткани, которая свидетельствует о новшествах. Автопроизводители используют этот материал, чтобы скрыть приборную панель, но при этом он позволяет водителю видеть элементы панели.

Ещё GLE Coupe 2026 года получит гигантский экран Hyperscreen от моделей EQ, или хотя бы его разновидность. Возможно, не полноразмерную с диагональю 56 дюймов. Будет предложен последний интерфейс MBUX.

GLE продаётся с 2018 года и получил обновление в 2024 году, включая новую гибридную версию. GLE-Class получит ещё одно обновление в 2026 году. Ожидается, что изменения будут представлены в 2025 году, а в продажу модель поступит годом позже.