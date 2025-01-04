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Mercedes-AMG CLE 63 на V8 замечен во время тестирования
Mercedes-AMG CLE 63 не впечатлил своим звучанием

У будущего Mercedes-AMG CLE 63 под капотом будет классический двигатель V8, а не четырёхцилиндровый подключаемый гибрид. Твин-турбо V8 объёмом 4 литра, который был установлен в купе C63 предыдущего поколения, выдавал невероятный звуковой эффект. Это громкий рёв при полном газе с завершающими хлопками и урчанием при сбросе газа и переключении на пониженные передачи. К сожалению, на видео с новым CLE с двигателем V8 он очень тихий.

На видеозаписях, снятых во время заездов по Северной петле Нюрбургринга, Mercedes-AMG CLE 63 демонстрирует некоторые характерные черты V8, включая периодическое урчание. Оно похоже на звук двигателя, установленного в подключаемом гибриде S63 E Performance. Однако при ускорении на выходе из пит-лейна и разгоне на прямых трассы звука двигателя практически не слышно, кроме неопределённого «свиста» из выхлопных труб, указывающего на возможное использование турбонаддува. Можно предположить, что CLE 63 получит версию фирменного твин-турбо V8 объёмом 4 литра от Mercedes, который используется во всём, начиная с роскошного внедорожника GLE 580 и заканчивая родстером AMG SL 63.

На видео CLE 63 выглядит уверенно в поворотах, так что можно предположить, что купе будет спортивным. Вероятно, CLE 63 будет таким же агрессивным и склонным к конкуренции с M4, как и его предшественник C63. С другой стороны, V8 под капотом разочаровывает отсутствием характерного звучания, хотя это впечатление может быть временным.

Производители часто используют различные трюки, чтобы скрыть детали автомобилей, находящихся в разработке. Психоделические обёртки скрывают контуры кузова, толстые ковровые маты закрывают панели интерьера, а многорежимные выхлопные системы приглушают импульсы из выхлопных труб, которые могли бы выдать компоновку двигателя. Быть может, Mercedes-AMG использует последний метод, чтобы сбить с толку аналитиков. Возможно, компания проводит испытания на соответствие строгим нормам уровня шума, чтобы обеспечить соответствие автомобиля требованиям всех рынков, где он будет продаваться. Если это так, вероятно, у CLE 63 будет гоночный режим, который позволит выхлопным трубам звучать громче.

Автопроизводитель может осторожничать, чтобы избежать признания спорного решения, принятого при разработке седана C63 E Performance, который заменил твин-турбо V8 на четырёхцилиндровый двигатель с одной турбиной, усиленный мощной и тяжёлой подключаемой гибридной системой. Хотя C63 PHEV быстрее и мощнее своего предшественника на V8, покупатели не спешат его приобретать — возможно, из-за потери характера, так как четырёхцилиндровый двигатель звучит далеко не так впечатляюще.

Mercedes пока не назвал точную дату выхода CLE 63. Учитывая, как часто его замечают на тестовых треках, можно предположить, что ждать осталось недолго. Ожидается, что новейшее купе AMG дебютирует к 2026 модельному году, с возможным весенним представлением и началом продаж осенью.

#автомобили #mercedes
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