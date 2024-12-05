Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Новый Mercedes EQC был замечен в камуфляже в Германии
Mercedes GLC EV проходит тестирование

Новое поколение электрических кроссоверов Mercedes-Benz было замечено в Штутгарте. Там фотограф запечатлел GLC EV, проходящий тестирование в камуфляжной плёнке. Mercedes отказывается от запутанных эмблем EQ, и это будет одним из первых новых автомобилей, которые вернутся к старому подходу.

Хотя второе поколение электрического GLC было замечено ещё в августе прошлого года, с тех пор появилось немало обновлений. Среди изменений — новая линия капота и более высокая, вертикальная решётка радиатора. Это может означать, что было предусмотрено место для гибридной силовой установки.

Вертикальная решётка придаёт новому GLC большее сходство с другими кроссоверами Mercedes-Benz. Как и выступ на капоте, многие резкие линии на дверях являются частью камуфляжа, который призван скрыть, как будет выглядеть новый GLC EV на самом деле. Он может оказаться гораздо более плавным, без значительных изменений по сравнению с существующим GLC.

Фары прототипа могут быть окончательными, хотя трудно сказать, относится ли это же и к передним. Mercedes-Benz строит новый GLC EV на своей электрической архитектуре MB.EA. Новая система включает 800-вольтовую электрическую систему с усовершенствованными инверторами из кремниевого карбида, как у Vision EQXX. Также будут использованы более эффективные электрические двигатели. Ожидается, что Mercedes-Benz предложит задний привод в некоторых странах и полный привод во всех, с мощностью от 250 до 500 лошадиных сил.

Следует понимать, что это платформа MB.EA Medium, а не MB.EA Large, архитектура которой якобы была отменена в начале этого года.

Как и другие будущие электромобили Benz, этот может получить коробку передач с двумя скоростями для повышения эффективности. Более эффективные аккумуляторные технологии с плотностью хранения энергии до 50% выше, чем у EQS, могут привести к использованию меньших батарей с таким же большим запасом хода. Источники утверждают, что не исключён запас хода в 965 км (по циклу WLTP).

Ожидается, что Mercedes-Benz GLC EV поступит в продажу в конце 2025 года, возможно, как модель 2026 года. Он будет разделять платформу и многие элементы с электрическим седаном C-Class, который ожидается примерно в это же время.

#автомобили #mercedes
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
В. Путин: Уход Volkswagen из России был ошибкой для компании
Новая версия суперкара-гибрида Lamborghini Temerario будет мощнее 1000 л.с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
13
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
1
"Горыныч" поднимается в небо: огнеметный дрон нового поколения уже на линии сборки
1
П-700 «Гранит»: крылатая ракета, получившая на Западе прозвище «Shipwreck»
+
Зенитный ракетный комплекс "Викинг" выставляет новые стандарты в системах ПВО
+
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
2
Компании западного ВПК заработали $630 млрд на украинском конфликте
+
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новый Комар в ДНР
1
ВС РФ заняли большинство доминирующих позиций в Курахово – сдача города дело времени
+
Рост популярности электрокаров в стране заставляет Китай отказываться от большого потребления нефти
1
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
+
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
10
Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Представлены самые мощные смартфоны средне-премиального класса на 2024 год по версии AnTuTu
1
Intel Arc B580 до 43 % быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 в первых официальных игровых тестах
3
Комплекс «Авангард» обеспечивает новый уровень защиты для стратегических объектов
+
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
4
Украинские подпольщики: Российская армия применила беспилотный катер для удара по Военной бухте
5
В Южной Корее парламент осудил военных за поддержку президента в условиях кризиса
+
Минобороны России впервые показало в деталях гиперзвуковую ракету «Циркон»
+

Популярные статьи

Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
6
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
26
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
121
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
11
iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
1
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
2
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
12
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
6
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
12
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
3

Сейчас обсуждают

JAX1979
15:38
Современные вирусняки-майнеры успешно прячутся от стандартного диспетчера задач. Используйте прогу Process hacker
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
Станислав Белоусов
15:35
«Вы фильм ”Кабаре” смотрели? Сравните одеяние Шамана и юноши немецкого. Один в один», — пишет пользователь в комментариях к посту в районном паблике. Параллели между певцом и юношей-нацистом, который ...
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
FelsheR-zzzzz
15:30
А как быть товарищам типа Шиши, которым по умолчанию ни одна женщина ни когда не даст? Тут только порно сайты и руки друга Лехи.
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
MrSaT
15:28
а какие цели у сво ?
СМИ: Украина готовится заявить о готовности к мирным переговорам с Россией
Такой то
15:27
ты всё о своём, иудейском?
«Наша поддержка Украины не ослабнет»: Шольц выступил с предсказуемым заявлением по итогам переговоров с Зеленским
Iliokrat Romanov
15:17
И повязка это тоже совпадение
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
Johan_888
15:15
Скорее СУ-100П
Биткоин пробил отметку в $100 тыс после заявления Дональда Трампа о новом главе SEC
Александр Бондар
15:06
А где в топе русские игровые проекты?
Cyberpunk 2077 обходит S.T.A.L.K.E.R. 2 по продажам в чартах Steam
Влад Сотников
15:05
Зига- это ладонь к груди- ладонь в небо. Видео ещё раз пересмотри глазками - там ничего нет от зиги, приплетолог.
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
Nvidia&Intel Hater
15:04
если ток с первого класса сразу автомат выдавать будут,до последнего хохла так сказать
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем