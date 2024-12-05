Mercedes GLC EV проходит тестирование

Новое поколение электрических кроссоверов Mercedes-Benz было замечено в Штутгарте. Там фотограф запечатлел GLC EV, проходящий тестирование в камуфляжной плёнке. Mercedes отказывается от запутанных эмблем EQ, и это будет одним из первых новых автомобилей, которые вернутся к старому подходу.

Хотя второе поколение электрического GLC было замечено ещё в августе прошлого года, с тех пор появилось немало обновлений. Среди изменений — новая линия капота и более высокая, вертикальная решётка радиатора. Это может означать, что было предусмотрено место для гибридной силовой установки.

Вертикальная решётка придаёт новому GLC большее сходство с другими кроссоверами Mercedes-Benz. Как и выступ на капоте, многие резкие линии на дверях являются частью камуфляжа, который призван скрыть, как будет выглядеть новый GLC EV на самом деле. Он может оказаться гораздо более плавным, без значительных изменений по сравнению с существующим GLC.

Фары прототипа могут быть окончательными, хотя трудно сказать, относится ли это же и к передним. Mercedes-Benz строит новый GLC EV на своей электрической архитектуре MB.EA. Новая система включает 800-вольтовую электрическую систему с усовершенствованными инверторами из кремниевого карбида, как у Vision EQXX. Также будут использованы более эффективные электрические двигатели. Ожидается, что Mercedes-Benz предложит задний привод в некоторых странах и полный привод во всех, с мощностью от 250 до 500 лошадиных сил.

Следует понимать, что это платформа MB.EA Medium, а не MB.EA Large, архитектура которой якобы была отменена в начале этого года.

Как и другие будущие электромобили Benz, этот может получить коробку передач с двумя скоростями для повышения эффективности. Более эффективные аккумуляторные технологии с плотностью хранения энергии до 50% выше, чем у EQS, могут привести к использованию меньших батарей с таким же большим запасом хода. Источники утверждают, что не исключён запас хода в 965 км (по циклу WLTP).

Ожидается, что Mercedes-Benz GLC EV поступит в продажу в конце 2025 года, возможно, как модель 2026 года. Он будет разделять платформу и многие элементы с электрическим седаном C-Class, который ожидается примерно в это же время.