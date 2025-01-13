Zenfone 12 Ultra представят меньше чем через месяц

Asus официально анонсировала грядущий флагманский смартфон Zenfone 12 Ultra. Компания сообщила эту новость в Twitter, назвав в качестве даты анонса 6 февраля. Это немного раньше, чем Zenfone 11 Ultra, который вышел в марте.

Объявление от Asus сопровождается рассказом о продвинутых функциональных возможностях видеосъёмки. На изображении показана функция записи 4K-видео, обеспечивающая чёткость и резкость объекта вне зависимости от движения камеры.

Отказавшись от компактного дизайна в пользу более крупной модели Zenfone 11 Ultra в 2024 году, Asus собралась поступить так же и на этот раз. Пока нет свидетельств того, что будет выпущен более компактный аппарат Zenfone 12. Всё внимание и реклама направлены на Zenfone 12 Ultra как основной флагманский телефон.

В августе 2024 года появились сообщения о том, что компания начала работу над Zenfone 12 Ultra после того, как устройство было замечено в базе данных IMEI. Были слухи, что Zenfone 12 Ultra может иметь общие черты с серией ROG Phone 9.

В ноябре запись в Bluetooth SIG показала устройство с тем же номером модели, что и у серии ROG Phone 9. Это породило слухи, что это может быть долгожданный Zenfone 12 Ultra.

Что касается характеристик, ожидается процессор Snapdragon 8 Elite, батарея ёмкостью 5800 мАч и экран LTPO AMOLED 6,78 дюйма. Предположительно, будет защита от пыли и воды уровня IP68, до 512 ГБ хранилища и 16 ГБ памяти.

Asus намекнула также на роль искусственного интеллекта в работе Zenfone 12 Ultra, в первую очередь для фотографирования.