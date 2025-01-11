Новые Asus NUC предлагают широкий выбор конфигураций: от энергоэффективных моделей на процессорах Intel N-серии до мощных систем с Intel Core Ultra и дискретной графикой Nvidia RTX.

Источник изображения: Asus

Компания Asus анонсировала новую линейку мини-ПК NUC, которая включает пять моделей. Среди новинок — NUC 14 Pro AI+, NUC 15 Pro, NUC 15 Pro+, 2025 ROG NUC и NUC 14 Essential. Каждая модель предлагает уникальные возможности для использования в различных задачах, информирует издание Tom's Hardware.



Одной из самых интересных новинок стал NUC 14 Pro AI+. Этот мини-ПК оснащён процессором Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake) с интегрированной графикой Intel Arc, обеспечивая производительность до 120 TOPS. Устройство поддерживает Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 и множество портов, включая HDMI и 2,5G Ethernet. Однако главной особенностью модели является цветной E-Ink дисплей на верхней панели корпуса. Он позволяет отображать изображения или иконки даже при выключенном устройстве, а также дополнен ARGB-подсветкой для персонализации внешнего вида.



Для тех, кто ценит производительность больше эстетики, Asus предлагает модели NUC 15 Pro и NUC 15 Pro+. Они оснащены процессорами Intel Core Ultra 7 265H и Intel Core Ultra 9 285H соответственно, что делает их идеальными для ресурсоемких задач. Устройства поддерживают подключение до четырех 4K-дисплеев благодаря двум портам HDMI 2.1 и двум Thunderbolt 4. Кроме того, корпус этих мини-ПК легко разбирается без инструментов, что упрощает обслуживание и апгрейд.



Модель ROG NUC ориентирована на геймеров и профессионалов, которым требуется высокая графическая производительность. В отличие от большинства мини-ПК, она оснащена дискретной видеокартой Nvidia (RTX 50-серии) и процессором Intel Core Ultra 9, обеспечивая более 200 TOPS производительности. Несмотря на компактный размер, устройство работает тихо благодаря системе охлаждения с тремя вентиляторами.



Для пользователей, которым не требуется высокая производительность, Asus предлагает NUC 14 Essential. Эта модель использует энергоэффективные процессоры Intel N-серии с потреблением всего 6 Вт, что делает ее идеальной для офисных задач. Устройство оснащено множеством портов, включая USB Type-C и Type-A, а также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. При этом его размеры составляют всего 135 x 115 x 36 мм, что сравнимо с компьютерным вентилятором.



Как отмечает Tom's Hardware, новая линейка мини-ПК Asus NUC демонстрирует, что этот формат продолжает развиваться, предлагая решения для самых разных пользовательских потребностей.