По заявлению производителя, устройство отличается высокой энергоэффективностью и стабильностью передачи данных

На прошедшей неделе на выставке CES 2025 ASUS представила новые сетевые решения как для геймеров, так и для домашнего использования. В числе новинок стал маршрутизатор ROG Rapture AI, который имеет встроенный NPU.

Геймеры, стремящиеся улучшить свою домашнюю сеть, смогут выбрать маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000AI. По заявлению производителя, он обеспечивает молниеносное подключение благодаря трёхдиапазонному Wi-Fi 7. Маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000AI, обеспечивающий скорость до 19 000 Мбит/с, использует встроенный NPU для увеличения вычислительной мощности, как утверждает ASUS, эта мощность применяется ко всем типам подключаемых устройств. Аппарат имеет четырёхъядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и хранилище 32 ГБ.

Кроме того, маршрутизатор применяет искусственный интеллект для активации режима энергосбережения, который снижает потребление электроэнергии. Согласно информации ASUS, в активном режиме энергосбережения маршрутизатор расходует на 46% меньше энергии, чем при обычной работе. Это делает его отличным выбором для использования перед выходом из дома.

Данный роутер также включает игровой порт 10G для приоритизации игрового оборудования, а помимо этого поставляется с программным обеспечением ROG AI Game Booster. Оно предназначено для уменьшения игровых задержек. ASUS утверждает, что задержка снижается примерно на 34%.