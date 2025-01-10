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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ASUS представила на CES 2025 мини-ПК ExpertCenter PN54 с процессором AMD Ryzen AI 7 350
Ожидаемый такой тренд.

Компания ASUS на выставке CES 2025 продемонстрировала новый мини-ПК ExpertCenter PN54, оснащенный передовым гибридным процессором AMD Ryzen AI 7 350 («Krackan Point»). Новинка выделяется не только высокой производительностью, но и рядом уникальных функций, включая поддержку Microsoft Copilot+.

В основе ExpertCenter PN54 лежит энергоэффективная архитектура AMD Krackan Point. Гибридный процессор Ryzen AI 7 350 с 8 ядрами Zen 5 и 16 потоками обеспечивает высокую производительность как в повседневных задачах, так и при средних и высоких нагрузках. Интегрированная графика Radeon 860M с 8 ядрами RDNA 3.5, как утверждает производитель, гарантирует достойную графическую производительность.

ExpertCenter PN54 – один из немногих мини-ПК на рынке с поддержкой программы Microsoft Copilot+. Специальная кнопка Copilot на передней панели и нейронный процессор XDNA 2 обеспечивают плавную работу функций искусственного интеллекта. ASUS пока не раскрывает цену и дату выхода ExpertCenter PN54, но новинка, несомненно, привлечет внимание как один из первых мини-ПК с процессорами AMD Krackan Point.

Мини-ПК оснащён двумя слотами SODIMM для модулей памяти DDR5-5600 с максимальным объёмом 64 ГБ и двумя слотами M.2 2280 PCIe Gen4x4 для твердотельных накопителей. В плане коммуникаций предусмотрены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и порт USB 4 Type-C со 100-ваттной зарядкой Power Delivery. Встроенные 2-ваттные динамики SonicMaster — приятный бонус для компактного устройства. Дизайн ExpertCenter PN54 минималистичен, без подсветки и RGB-элементов, напоминая системы NUC.

Мини-ПК ASUS традиционно сочетают высокую производительность и современные технологии. ExpertCenter PN54 не стал исключением, предлагая мощную аппаратную платформу и расширенный набор функций в компактном формате.

#amd #asus #компьютеры #amd ryzen ai 7 350 #expertcenter pn54
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