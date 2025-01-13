Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Конфигурация Snapdragon 8s Elite показана благодаря тестам iQOO Z10 Turbo в Geekbench
Snapdragon 8s Elite скоро попадёт в смартфоны китайских производителей

Сообщается, что компания Qualcomm работает над мобильным процессором Snapdragon 8s Elite. Это урезанный вариант премиальной системы на чипе Snapdragon 8 Elite. Его появления ждут во втором квартале года на смену прошлогоднему Snapdragon 8s Gen 3. Последний входит в состав таких смартфонов, как Realme GT 6, Realme GT Neo 6, Motorola Edge 50 Ultra, Poco F6, Xiaomi Civi 4 Pro, Civi 14 Pro, Redmi Turbo 3, Honor 200 Pro и iQOO Z9 Turbo. Предполагается, что Snapdragon 8s Elite будет использоваться в преемниках этих смартфонов. В очередной утечке смартфон Vivo / iQOO с неанонсированным чипом появился в базе данных Geekbench. Это показало информацию о центральном и графическом процессоре.

Чип Qualcomm в этом устройстве имеет конфигурацию 1+3+2+2 с основным ядром процессора, работающим на частоте 3,21 ГГц. Ему помогают три ядра с частотой 3,01 ГГц, два с частотой 2,80 ГГц и два с частотой 2,02 ГГц. Используется графический процессор Adreno 825.

Эти сведения не совпадают с уже выпущенными чипами Qualcomm. Это указывает на то, что процессор ещё не анонсирован. По словам инсайдера Digital Chat Station, это Snapdragon 8s Elite с модельным номером SM8735. Ранее он упоминал, что архитектура Snapdragon 8s Elite останется X4 + A720, с конфигурацией 1+3+2+2, аналогичной Snapdragon 8 Gen 3.

Geekbench также показывает, что устройство работает на Android 15 и имеет 12 ГБ оперативной памяти. Точная модель телефона пока неизвестна, но это может быть iQOO Z10 Turbo или Turbo Pro. Ожидается, что они станут одними из первых телефонов на Snapdragon 8s Elite.

Помимо Z10 Turbo, Snapdragon 8s Elite ждут в составе Redmi Turbo 4 Pro, Poco F7, Xiaomi Civi 5 Pro и флагмана Realme.

#смартфоны #процессоры #snapdragon #iqoo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA обещает сделать DLSS 4.0 доступной для всех поколений GeForce RTX
8
Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
2
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
6
Сразу погрустнел: боец ВСУ, радовавшийся захвату «Пятёрочки» в Курской области, попал в плен
14
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
2
Акции компаний квантовых компьютеров упали на $8 млрд после заявления Дженсена Хуанга на CES 2025
1
Смартфоны Honor 400 могут получить батареи 7000 мАч и металлические рамки
+
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
1
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
1
Military Watch: Танковая промышленность Южной Кореи укрепляет мировое лидерство с программой K3
3
Премьер Словакии назвал Зеленского попрошайкой
9
Портал Techbreak назвал топ-5 самых мощных ракет класса «воздух-воздух»
+
У Geforce RTX 5090 самый дорогой за всё время радиатор для графического процессора
3
Представлена первая в мире разгоняемая память DDR5 RDIMM со скоростью 6000 МТ/с и объемом до 256 ГБ
+
MSI представила свою концептуальную СЖО со встроенным вращающимся механизмом
1
Моноприводный кроссовер Xiaomi YU7 будет развивать скорость до 240 км/ч
+
Компания iQOO будет использовать прямые экраны для всей своей линейки смартфонов в этом году
+
Начались продажи смарт-очков для плавания Holoswim 2 Pro
1
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
1
Casio представила две новые модели G-Shock Urban Utility Series с 10-летним сроком службы батареи
+

Популярные статьи

Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
21
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
18
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
34
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
41
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
13
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
3
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
1

Сейчас обсуждают

Docent
15:50
Самые известные аниме чаще всего про идиотов и есть: Наруто, Блич, Кусок, Драгонболл. Везде цельнокостяные черепа превозмогают здравый смысл. Чем тупее ГГ, тем он популярнее...
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
Рома Бутурлим
15:44
48тфлопс это очень не плохо если цена не будет выше чем на 5070. Поскольку если брать простую производительность без РТ то у 5070ти 45тфлопс, а у 5070 вовсе 31тфлопс. Новое поколение хуанга покажет пр...
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
aleximus777
15:42
Неужели все пройдено, ничего не пропущено? Я еще и переиграть люблю. А потом - 'бесконечные' игры, типа симуляторов?
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
aleximus777
15:40
Они ей под хвостом скорее всего накрутят) Была новость, что сценаристы решили 'не очень сильно трогать меньшинства'...
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Анатолий Павлюшин
15:35
Влажные фантазии. Это ещё лет 10 будет продолжаться.
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
A л u н о ч k a
15:35
Огромным мирам? 😂 😂 😂 😂 Серьёзно? Автору статьи 5 лет? В форза хорайзен нет, небыло и не будет огромных миров. Огромные миры это test drive unlimited, test drive unlimited 2, the crew, the crew 2....
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
Иван Иванов
15:27
У них на 10й серии ещё диоды на питании были. Тоже мне новость
AMD не представила новые видеокарты на CES 2025 из-за недостатка времени для полноценного анонса
DiK-SrV
15:24
RX470 и GTX1060 - тоже полёт нормальный)) Раньше карты меняли под новые шейдеры и прочие дела, производительность и новое качество графики реально удивляли. Но уже 10 лет ничего нового по сути не меня...
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Дмитрий Стрюк
15:23
А если спереди трехсекционка на выдув стоит?) И где ты видел современные корпуса с нормальной реализацией приточной вентиляции спереди, сейчас везде какие то ЛГБТ панели стоят для красивостей. Для мен...
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
Владимир Киров
15:23
Ну, ну, куда так спешить!? Мы уже "вышли" на ежегодный выпуск сотен самолётов, миллионов автомашин, десятков тысяч станков...и миллиардов обещаний. Вообще здорово 25 лет давать обещания, постоянно ото...
GMK анонсировала первый в мире мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen AI 9 Max+ 395
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем