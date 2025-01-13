Snapdragon 8s Elite скоро попадёт в смартфоны китайских производителей

Сообщается, что компания Qualcomm работает над мобильным процессором Snapdragon 8s Elite. Это урезанный вариант премиальной системы на чипе Snapdragon 8 Elite. Его появления ждут во втором квартале года на смену прошлогоднему Snapdragon 8s Gen 3. Последний входит в состав таких смартфонов, как Realme GT 6, Realme GT Neo 6, Motorola Edge 50 Ultra, Poco F6, Xiaomi Civi 4 Pro, Civi 14 Pro, Redmi Turbo 3, Honor 200 Pro и iQOO Z9 Turbo. Предполагается, что Snapdragon 8s Elite будет использоваться в преемниках этих смартфонов. В очередной утечке смартфон Vivo / iQOO с неанонсированным чипом появился в базе данных Geekbench. Это показало информацию о центральном и графическом процессоре.

Чип Qualcomm в этом устройстве имеет конфигурацию 1+3+2+2 с основным ядром процессора, работающим на частоте 3,21 ГГц. Ему помогают три ядра с частотой 3,01 ГГц, два с частотой 2,80 ГГц и два с частотой 2,02 ГГц. Используется графический процессор Adreno 825.

Эти сведения не совпадают с уже выпущенными чипами Qualcomm. Это указывает на то, что процессор ещё не анонсирован. По словам инсайдера Digital Chat Station, это Snapdragon 8s Elite с модельным номером SM8735. Ранее он упоминал, что архитектура Snapdragon 8s Elite останется X4 + A720, с конфигурацией 1+3+2+2, аналогичной Snapdragon 8 Gen 3.

Geekbench также показывает, что устройство работает на Android 15 и имеет 12 ГБ оперативной памяти. Точная модель телефона пока неизвестна, но это может быть iQOO Z10 Turbo или Turbo Pro. Ожидается, что они станут одними из первых телефонов на Snapdragon 8s Elite.

Помимо Z10 Turbo, Snapdragon 8s Elite ждут в составе Redmi Turbo 4 Pro, Poco F7, Xiaomi Civi 5 Pro и флагмана Realme.