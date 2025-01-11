Новые экраны iQOO будут поддерживать разрешение 1,5K LTPS, 2K LTPS и 2K LTPO.

В начале 2025 года рынок мобильных телефонов среднего и высокого классов ожидает изменения, особенно благодаря новинкам бренда iQOO. По последним инсайдерским данным, iQOO планирует внедрить дизайн с прямым экраном во всей своей линейке продуктов, включая и версии Pro.

Компания iQOO, известная своими мощными и функциональными смартфонами, вероятно, сделает прямые экраны стандартом для своей будущей линейки. Данные новые экраны будут поддерживать различные разрешения, такие как 1,5K LTPS, 2K LTPS и 2K LTPO.

Скорее всего, одной из таких новинок станет серия iQOO 15, которая дебютирует как флагман с прямым экраном 2K. Этот смартфон будет оснащён полным набором характеристик, включая ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, быструю зарядку, мощную батарею и другие топовые конфигурации. Многие могут задаться вопросом, почему iQOO пропустила серию 14 и перешла сразу к серии 15. Причина кроется в том, что число 4 считается несчастливым в некоторых культурах, и поэтому многие производители мобильных телефонов предпочитают его избегать. Это не первый случай: бренд OnePlus также пропустил серию Ace 4 и выпустил Ace 5 вместо этого.

Смартфон iQOO 13 уже показал себя с лучшей стороны в плане экрана и производительности. Однако у него имеются и свои недостатки. Например, несмотря на полнофокусную систему из трёх камер с разрешением до 50 миллионов пикселей, включая основную камеру с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив и телеобъектив, некоторые пользователи выражают сожаление об отсутствии перископа.

Перископический телеобъектив не только поддерживает более высокие коэффициенты оптического масштабирования, но и предлагает более передовые технологии обработки изображений. Ожидается, что серия iQOO 15 восполнит этот недостаток, оснастив смартфоны перископическим телеобъективом. Это существенно повысит конкурентоспособность новой линейки на рынке.