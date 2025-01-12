WhatsApp расширяет возможности работы с искусственным интеллектом

Недавно стало известно, что мессенджер WhatsApp тестирует новый интерфейс своего Android-приложения. Там вкладка «Сообщества» была заменена на вкладку «ИИ». Вероятно, это сделано, чтобы собрать все функции на базе искусственного интеллекта в одном месте. Теперь стало известно, что WhatsApp работает над функцией, которая позволит пользователям создавать персонализированные ИИ-чат-боты.

Этой информацией поделились специалисты издания WABetaInfo. Они обнаружили эту функцию в бета-версии WhatsApp 2.25.1.26 для Android. Они также опубликовали представленный ниже скриншот, который показывает, что ИИ-чат-бот может называться AI Character.

Пользователи WhatsApp смогут создавать его прямо в приложении. По словам источника, WhatsApp планирует включить подсказки, чтобы упростить процесс создания чат-бота.

При создании чат-бота WhatsApp будет просить пользователей описать, что он будет делать и какова будет его основная цель.

Пока неизвестно, когда эта функция будет доступна пользователям по всему миру. Она также недоступна для бета-тестеров, так как всё ещё находится в стадии разработки.