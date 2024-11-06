WhatsApp не даст обманывать пользователей фейками

Популярный в мире мессенджер WhatsApp с миллиардами пользователей регулярно получает функциональные обновления. На этот раз новая возможность призвана помочь в борьбе с растущей проблемой дезинформации. Признавая, что платформа может стать источником распространения фейков и вводящего в заблуждение контента, WhatsApp предоставляет пользователям возможность проверять факты.

Функцию нашли в последней тестовой версии (2.24.23.13) приложения WhatsApp для Android. Она позволяет пользователям быстро выполнять веб-поиск по изображениям, не покидая приложение.

Судя по скриншотам, инструмент выглядит довольно простым. Когда вы получаете изображение, в подлинности которого сомневаетесь, можно нажать на него и выбрать «Поиск в Интернете» в меню с тремя точками. Это инициирует поиск изображения в Google, что может подтвердить или опровергнуть его подлинность.

Всякий раз, когда изображения загружаются в сторонние сервисы, возникает вопрос конфиденциальности. WhatsApp заверяет пользователей, что изображение загружается в Google для поиска, но не передаётся и не обрабатывается самим WhatsApp. Эта функция также полностью добровольная.

На данный момент функция доступна только для ограниченной группы участников программы тестирования. WhatsApp планирует выпустить её для всех пользователей приложения на Android в ближайшие недели.