Мессенджер WhatsApp повышает качество звонков

В четверг разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали серию улучшений аудио- и видеозвонков. Они станут доступны к праздничному сезону. Пользователи могут ожидать улучшенное качество звонков, а также некоторые другие новые функции.

Звонки в WhatsApp продолжают набирать популярность во всём мире. Ежедневно в WhatsApp сейчас совершается более 2 млрд звонков. В преддверии праздничного сезона представлены новые функции звонков как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах, чтобы связь с близкими стала ещё проще.

WhatsApp позволит пользователям выбирать конкретных участников группового чата для начала звонка, чтобы вы могли позвонить определённым людям, не беспокоя остальных. «Это идеально для планирования сюрпризов или подарков», – считает компания. Кроме того, Meta добавляет новые эффекты для камеры во время видеозвонков. Они сделают общение более весёлым. Среди новых эффектов – ушки щенка, караоке-микрофон и фильтр под водой.

Но более важным, чем новые эффекты, является качество звонков. Meta заявляет, что работает над улучшением звонков на настольных компьютерах, чтобы пользователи могли легче начинать звонки через WhatsApp. Для видеозвонков компания обещает более высокое разрешение как для индивидуальных, так и для групповых звонков.

Несколько дней назад было подтверждено, что WhatsApp скоро перестанет работать на некоторых старых iPhone, таких как iPhone 5s. Приложение теперь будет требовать iOS 15.1 или более новой версии. Платформа также недавно сделала функцию транскрипции голосовых сообщений доступной для всех.

WhatsApp для iPhone и Mac доступен бесплатно в App Store. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения, чтобы получить доступ к новым функциям.