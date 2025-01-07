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Land Rover покажет свои внедорожные возможности в самых сложных гоночных условиях
Land Rover готовит три гоночные команды на следующий год

Автопроизводитель Land Rover выставит две команды Defender в Чемпионате мира FIA по ралли-рейдам 2026 года (и третью — в знаменитом ралли «Дакар») в рамках трёхлетнего обязательства участвовать в гоночной серии. Технически в соревнованиях участвует именно Defender, а не Land Rover, поскольку название модели выделено в отдельный бренд. Расписание пока не подтверждено, но автопроизводитель заявляет, что примет участие во всех пяти этапах. Дебют автомобиля состоится в январе 2026 года на ралли «Дакар». Defender выступит в категории Stock для автомобилей на базе серийных моделей. Это делает его отличным маркетинговым инструментом для премиального внедорожника.

Гоночная серия, также известная как WR2C, была создана в 2022 году и управляется организацией Amaury Sport Organization. Она с 1978 года курирует ралли «Дакар». Хотя список соревнований 2026 года ещё не определён, в сезон WR2C 2025 входят стартовый этап на «Дакаре», который проходит прямо сейчас с участием легенды ралли Карлоса Сайнса, а также Abu Dhabi Desert Challenge, South African Safari Rally, BP Ultimate Rally-Raid Portugal и Rallye du Maroc. Протяжённость большинства гонок составляет около 1600–2400 км, в то время как ралли «Дакар» охватывает почти 8000 км саудовской пустыни и специальных участков.

Категория Stock претерпит изменения в 2026 году: FIA сотрудничает с Land Rover и другими производителями, чтобы внести изменения в правила и сохранить конкурентоспособность автомобилей. Эта категория базируется на серийных моделях, но с ещё не определённым объёмом модификаций. Изменения разработаны в ответ на опасения, что существующие классы на основе серийных автомобилей проигрывают на фоне более жёстких и специализированных конкурентов на трассах WR2C. Пока неясно, какие ещё автопроизводители примут участие в категории Stock 2026 года, кроме Land Rover. Toyota уже выставляет похожий на серийный Land Cruiser GR Sport серии 300 для сезона 2025 года в категории T2. Toyota регулярно одерживает победы на ралли «Дакар», так что за ней стоит наблюдать.

Также пока не ясно, какие именно варианты Land Rover будут участвовать в WR2C 2026 года. Вероятно, они позаимствуют некоторые элементы от высокоскоростного и высокопроизводительного Defender OCTA. С его расширенной колеёй, увеличенным дорожным просветом и двигателем V8 объёмом 4,4 литра от BMW M, развивающим 626 л.с. и 750 Н·м крутящего момента, OCTA выглядит естественным выбором для гонок в пустыне. Тем не менее автопроизводитель может выбрать более консервативный подход и использовать один из своих старых двигателей, например, шестицилиндровый дизель Ingenium.

В зависимости от разрешённых модификаций в категории Stock Land Rover может создать гоночный автомобиль на основе усиленного и расширенного кузова OCTA. Затем можно установить 3,0-литровый дизельный двигатель с рядной «шестёркой», который в серийной версии развивает 296 л.с. и 650 Н·м крутящего момента. Это обеспечит гоночному автомобилю лучшую экономию топлива и большую механическую надёжность. Land Rover строит двигатели семейства Ingenium уже почти десять лет, в то время как битурбированный мотор BMW относительно нов для автопроизводителя.

#автомобили #land rover
Источник: carbuzz.com
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