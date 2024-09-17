Инцидент произошёл в ходе демонстрации для СМИ.

На заводе Jaguar Land Rover произошёл необычный инцидент с роботом-собакой по имени Rover. Этот робот, созданный компанией Boston Dynamics, был представлен как новый сотрудник для патрулирования территории завода аккумуляторов в Лайонс-Парке. Во время демонстрации его возможностей перед журналистами Rover попал в неприятную ситуацию.

Rover, оснащённый роботизированной рукой для выполнения различных задач, в том числе и открытия дверей, должен был показать, как он может спускаться по лестнице. Однако, спускаясь, робот поскользнулся и упал, потеряв одну из своих "лап". Гонсало Эхарке-Ринальдини, руководитель проекта, сначала пытался успокоить присутствующих, заявив, что подобные происшествия бывают. Но когда из робота посыпались искры, пришлось признать, что падение было серьёзным.

Неудачный момент вызвал беспокойство, но в компании Jaguar Land Rover уверены, что после ремонта Rover сможет вернуться к выполнению своих обязанностей. Эти обязанности включают в себя не только патрулирование территории, но и мониторинг состояния оборудования на заводе.

Этот случай подчеркивает, что даже современные технологии не застрахованы от ошибок и несчастных случаев. Однако команда Jaguar Land Rover видит в этом возможность для дальнейшего обучения и совершенствования Rover, чтобы в будущем он мог эффективно выполнять свои функции.