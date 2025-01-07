TCL начинает год с запуска новых Android-смартфонов и интересного планшета

Не впервые начиная новый год с выпуска нового поколения смартфонов, компания TCL представила на выставке CES первый взгляд на новую линейку. Эти аппараты поступят в продажу в ближайшие месяцы. Среди них TCL K32 5G с поддержкой 5G будет продаваться менее чем за $100, но ждать его придётся до сентября.

Помимо этого, аппарат TCL 60 XE NXTPAPER 5G будет выпущен в Канаде, а затем в США в мае по цене $199. Устройство обладает 6,8-дюймовым FHD+ дисплеем с частотой 120 Гц и технологией NXTPAPER. У него есть специальный переключатель для активации особого режима NXTPAPER. Компания утверждает, что это может обеспечить до 26 дней в режиме ожидания или несколько дней активного использования. Это достигается за счёт ограничения количества одновременно работающих приложений.

У TCL в разработке есть ещё несколько устройств из серии 60, но больше информации появится на MWC в марте.

Также на MWC планируется более подробно анонсировать планшет TCL NXTPAPER 11 Plus с этой же технологией. 11-дюймовый планшет обещает стать промежуточным вариантом между 14-дюймовым флагманом, анонсированным на CES 2024, и NXTPAPER Tab 10. Планшет оснащён 11,5-дюймовым экраном 2.2K с частотой 120 Гц и технологией NXTPAPER 4.0. Это обновлённая версия аппаратного и программного обеспечения компании, которая использует процесс «нано-матричной литографии» для травления стекла, что улучшает чёткость экрана.

Ещё одной особенностью является специальная кнопка NXTPAPER. Она позволяет пользователям быстро переключать режимы на планшете, а также служит для запуска функций ИИ (включая стандартный набор инструментов для письма и многое другое). Устройство также будет поддерживать функцию Circle to Search.

TCL пока не объявила, какой процессор установлен в NXTPAPER 11 Plus. Во время тестирования планшет оказался заметно быстрее, чем NXTPAPER Tab 10. Возможно, используется процессор MediaTek среднего уровня.

TCL NXTPAPER 11 Plus выйдет в этом году, а больше информации появится на MWC в марте. Цена будет находиться в диапазоне $200–250.