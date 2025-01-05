Thunderbird U6 готов порадовать покупателей высоким 4к разрешением, широким охватом цветовой палитры 98% DCI-P3 и приемлемой ценой в 22 000 рублей.

TCL Ffalcon, дочернее предприятие компании TCL, недавно выпустила на китайский рынок новый офисный монитор под названием QD-MiniLED Thunderbird U6. Его стоимость составляет 1499 юаней, что эквивалентно примерно 22 000 рублей.

Монитор обладает диагональю 27 дюймов и разрешением 4K Ultra HD (3840x2160). Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что способствует плавному отображению контента без разрывов и задержек. Благодаря такому разрешению, пользователи могут наслаждаться высокой чёткостью и насыщенными цветами.

Технология квантовых точек (Quantum Dot) обеспечивает широкий охват цветовой палитры – 98% стандарта DCI-P3 и 99% sRGB. Это создаёт яркие и естественные цвета, максимально приближённые к реальности. Кроме того, модель прошла сертификацию PANTONE, а точность цветопередачи Delta E составляет менее 2 единиц, что особенно важно для графических дизайнеров и других специалистов, работающих с цветом.

В устройстве используется технология подсветки MiniLED с 180 локальными зонами затемнения. Это значительно улучшает качество изображения за счёт повышения яркости и контрастности. Максимальная яркость дисплея достигает 600 нит, что соответствует стандарту DisplayHDR 600. Коэффициент контрастности составляет 1 000 000:1, благодаря чему чёрный цвет выглядит глубоким, а белый – ярким и чистым.

На заводе проводится индивидуальная калибровка каждого монитора методом Demura, который обеспечивает однородность яркости и цветов по всей площади экрана. Таким образом, пользователь получает оптимально настроенное изображение сразу после распаковки устройства.

Модель оснащена функцией снижения синего света, сертифицированной TÜV Rheinland, что уменьшает нагрузку на глаза при длительной работе. Также монитор использует технологию ШИМ-затемнения с частотой 10 кГц, предотвращающую мерцание и усталость глаз.

Thunderbird U6 предлагает широкий набор разъёмов для различных устройств. В наличии два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB Type-C с поддержкой передачи данных и возможностью подачи питания мощностью до 65 Вт, два порта USB-A, один восходящий порт USB-B и аудиовыход для наушников. Через USB Type-C можно подключать периферийные устройства, передавать данные и заряжать гаджеты одновременно.

Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту монитора на 125 мм, наклонять его от -5 до 15, поворачивать горизонтально на ±20 и вертикально на -90 до +90. Это даёт возможность выбрать наиболее удобное положение для работы.

Монитор выполнен в минималистичном стиле с белой отделкой корпуса, что придаёт ему элегантный внешний вид и отлично впишется в любой современный интерьер офиса или дома.

Устройство оснащено двумя встроенными динамиками мощностью 3 Вт каждый, которые обеспечивают чистое звучание во время видеоконференций, просмотра видео или прослушивания музыки.