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Zelikman
TCL выпустила телевизор C11K QD-Mini с максимальной частотой в 288 Гц и разрешением 4K
Стоимость данной модели составляет 1644 долларов за 65-дюймовый вариант и 2192 за 75-дюймовое устройство.

 В Китае представлен новый телевизор TCL C11K QD-Mini. Устройство выпускается в двух вариантах: с диагональю 65 и 75 дюймов. Данная модель обладает разрешением 3840x2160 и, как заявляет производитель, поддерживает частоту обновления картинки до 288 Гц.  

 Вариант с диагональю 65 дюймов оснащена 1008 зонами локального затемнения, тогда как 75-дюймовая версия имеет 1248 таких зон. Обе модели обеспечивают яркость до 3000 нит и обладают технологией Quantum Dot Pro 2025 и охватом цветовой гаммы BT.709 на уровне 157%. Модель C11K от TCL оснащена фирменной ОС третьего поколения, включая возможности ИИ, темы для игровых приставок, таких как Xbox, PlayStation и Switch, а также поддерживает различные протоколы NAS. Устройство предлагает широкий набор портов: четыре HDMI 2.1, USB 2.0 и USB 3.0, а также интегрированную аудиосистему от Bang & Olufsen.

 В Китае уже доступны 65-дюймовые и 75-дюймовые варианты телевизоров TCL C11K QD-Mini по цене 11 999 юаней, что примерно 1644 доллара и 15 999 юаней, это соответствует 2192 долларам. Также на страницах продуктов упоминается 85-дюймовая модель, однако, точная дата её выхода пока неизвестна. Вероятно, в будущем компания представит больше вариантов по диагонали. Также пока не озвучено, когда новинка попадёт на международный рынок.

#технологии #телевизоры #tcl #c11k qd-mini
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