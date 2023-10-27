Amazfit представила часы Active и Active Edge

Известная своими носимыми устройствами компания Amazfit представила смарт-часы Amazfit Active и Amazfit Active Edge. Скоро они станут доступными для приобретения в разных странах мира.





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Amazfit Active обладают экраном AMOLED размером 1,75 дюйма, который занимает 73% корпуса. Плотность пикселей здесь 341 ppi, разрешение 390 x 450. Поддерживается голосовой ассистент Amazon Alexa, офлайн-помощник, стандарт связи Bluetooth 5.2, есть защита от воды 5ATM. Для навигации можно воспользоваться пятью системами глобального позиционирования.

Часы смогут работать 10 дней при серьёзных нагрузках и 14 дней при средних, а в режиме пониженного энергопотребления 30 дней. Датчик BioTracker PPG отвечает за отслеживание медицинских показателей, вроде частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, параметров сна и стресса.

Стоимости этой модели составляет $150. Часы доступны в чёрном, розовом и фиолетовом цветовых вариантах.

Amazfit Active Edge получили экран TFT LCD размером 1,32 дюйма с разрешением 360 x 360. Сбоку на корпусе есть четыре кнопки. Здесь предлагается стандарт Bluetooth 5.0 и водонепроницаемость 10ATM. Имеются также GNSS и датчик BioTracker PPG. Ёмкость батареи составляет 370 мАч, что должно дать 10 дней при интенсивных нагрузках, 16 при средних и 24 в режиме пониженного энергопотребления.

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Стоимость этой модели $140. Доступны два чёрных и зелёный цветовые варианты, пишет Phonearena.