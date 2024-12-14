Realme 14x получит процессор Dimensity 6300 5G

Компания Realme готовится представить смартфоны 14 Pro, но большинство характеристик пока держатся в секрете. Инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробные спецификации смартфона раньше производителя.

Realme 14 Pro будет оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 3. Ранее говорилось, что чип будет работать в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, а также с 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ хранилища.

Инсайдер также утверждает, что телефон получит три камеры на задней панели. Основная камера имеет разрешение 50 Мп с размером сенсора 1/1,56 дюйма. Рядом сверхширокоугольный сенсор 8 Мп и перископический сенсор IMX882 50 Мп с размером 1/1,95 дюйма и 3-кратным оптическим зумом.

Утечка также упоминает быструю зарядку 80 Вт. Что касается экрана, Realme использует так называемый «равномерно изогнутый экран с четырьмя гранями». Это, вероятно, означает плавные изгибы по всем сторонам. Кроме того, телефон оснащён «короткофокусным оптическим» сканером отпечатков пальцев.

Теперь, когда Realme начала рекламировать телефон в Индии, релиз в декабре кажется вероятным. Похоже, компания планирует провести ещё одно мероприятие по запуску Realme 14x до этого.

Аппарат должен выйти 18 декабря и будет работать на процессоре Dimensity 6300 5G, что подтверждено компанией.

Это будет смартфон с рейтингом IP69, который обеспечивает защиту от повреждений водой, даже если устройство погружено на глубину, подвергается воздействию горячей воды 85 градусов Цельсия или используется в душе. Аппарат получит батарею 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт и будет доступен в красном, золотом и чёрном цветах.