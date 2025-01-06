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LG представляет линейку телевизоров OLED evo с беспрецедентной яркостью, 4K 165 Гц для игр
Телевизоры LG OLED evo получили высочайшую яркость

В преддверии выставки CES 2025 компания LG Electronics представила линейку телевизоров OLED evo 2025 года, приносящих значительные усовершенствования в технологиях. Главным событием стал первый в мире настоящий беспроводной OLED evo M5, а также модели OLED evo G5 для домашнего развлечения.

Новая линейка работает на базе процессора LG α (Alpha) 11 AI Processor Gen2. Он улучшает качество изображения благодаря увеличенной яркости, более глубокому чёрному и точной обработке. Обновлённая технология Brightness Booster Ultimate улучшает управление светом и использует передовые алгоритмы для достижения в три раза большей пиковой яркости по сравнению со стандартными OLED-телевизорами, предлагая чёткие детали и яркие изображения.

OLED evo ТВ 2025 сохраняют превосходные уровни чёрного и точную цветопередачу при любом освещении. Серия сертифицирована на 100 % цветовую точность и предлагает стабильность яркости и цвета, обеспечивая оптимальное качество изображения сразу после включения.

В новых моделях появилась функция Filmmaker Mode с компенсацией окружающего света. Эта функция автоматически настраивает параметры изображения в зависимости от освещения в помещении, сохраняя изначальный кинематографический замысел при различных условиях просмотра.

Для геймеров LG даёт передовые функции, такие как 4K 165 Гц с переменной частотой обновления (VRR), поддержкой NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium. Линейка также включает сертификацию ClearMR 10000 от VESA, обеспечивая плавное движение в динамичных играх и экшен-сценах.

Процессор α11 AI Processor Gen2 дополнительно улучшает контент с низким разрешением и оптимизирует HDR10-изображения с помощью технологии Dynamic Tone Mapping Professional, гарантируя точные цвета и детали в различных условиях. AI Sound Pro дополняет визуальный ряд эффектным звуком 11.1.2-канального объёмного звучания, автоматически подстраивая настройки под предпочтения пользователя.

Персонализированные функции включают AI Voice ID, индивидуальные рекомендации и Generative Image Gallery, позволяющую создавать пользовательские фоны с помощью голосовых команд. Обновлённый интерфейс webOS упрощает навигацию и интеграцию с IoT-экосистемами для удобного управления.

OLED evo M5 представляет беспроводную передачу аудио и видео в разрешении 4K 144 Гц, сертифицированную NVIDIA G-SYNC для плавной работы. Это нововведение распространяется также на некоторые модели QNED.

Посетители CES 2025 смогут увидеть новую линейку с 7 по 10 января на стенде LG. Ожидается, что телевизоры поступят в продажу позже в этом году.

#lg #телевизоры
Источник: gizmochina.com
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