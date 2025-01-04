В Китае состоялся анонс смартфона Huawei Enjoy 70X

В пятницу в Китае Huawei анонсировала мобильное устройство серии Enjoy 70. 70X представляет собой аппарат среднего уровня с элегантным внешним видом и батареей 6100 мА·ч. Он поддерживает зарядку 40 Вт.

Смартфон обладает экраном OLED FHD+ с изгибом размером 6,78 дюйма 120 Гц. В экране есть овальный вырез с передней камерой 8 Мп, а внутри есть сканер отпечатков.

Huawei добавила на боковую грань настраиваемую кнопку «X». Её можно использовать для запуска часто применяемых программ, виджетов или контактов.

На задней панели расположена главная камера 50 Мп с сенсором RYYB размером 1/1,56 дюйма и вспомогательный сенсор глубины 2 Мп.

Как это обычно бывает у Huawei, нет данных о системе на чипе. Основываясь на слухах и недавнем тесте в Geekbench, можно предположить, что это Kirin 8000A 5G.

Сообщается, что это шестиядерный чип с тремя ядрами на частоте 1,84 ГГц и тремя на 2,19 ГГц. Чип дополнен графическим процессором Mali-G610 и 8 ГБ памяти. Согласно результатам Geekbench, процессор обеспечивает производительность уровня Snapdragon 695.

Ещё одной отличительной чертой стала поддержка спутниковой связи Beidou в Китае. Можно отправлять и получать текстовые сообщения и изображения. Устройство работает на системе HarmonyOS 4.2.

Huawei Enjoy 70X доступен в золотисто-чёрном, снежно-белом, голубом и елово-зелёном цветах. Цена начинается от 1799 юаней ($246) за версию с 128 ГБ хранилища и достигает 2299 юаней ($314) за 512 ГБ.