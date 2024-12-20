Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Продажам серии смартфонов Huawei Mate 70 прогнозируют преодоление отметки в 10 млн
На смартфоны Huawei Mate 70 наблюдается высокий спрос

Очередная флагманская серия смартфонов Huawei Mate 70 удачно проявляет себя на китайском рынке, превзойдя ожидания и установив новые рекорды продаж. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, серия показала рост продаж в первые две недели, значительно опередив своего предшественника, Mate 60.

Аналитики прогнозируют, что серия Mate 70 сможет преодолеть отметку в 10 млн единиц. Это свидетельствует об огромной популярности и высоком рыночном спросе. В отличие от Mate 60, который столкнулся с серьёзными проблемами с поставками при запуске, серия Mate 70 извлекла выгоду из улучшенных производственных мощностей, что позволило Huawei удовлетворить огромный интерес со стороны потребителей.

Несмотря на увеличение производства, спрос на Mate 70 остаётся высоким. Некоторые модели перепродаются с значительной наценкой на вторичном рынке. Этот всплеск популярности побудил Huawei увеличить производство на 30%, что является редким шагом и свидетельствует о выдающихся результатах.

На данный момент для покупки доступна только стандартная версия серии Mate 70. Версии Pro, Pro+ и Ultimate Design продолжают пользоваться высоким спросом в предварительных заказах.

Серия Mate 60, которая дебютировала в прошлом году, уже превысила ожидания, разойдясь в количестве свыше 14 млн единиц с момента запуска до середины ноября. Однако начальные проблемы с поставками, вероятно, помешали серии достичь полного потенциала.

Инсайдеры уверены, что серия Mate 70 не только преодолеет отметку в 10 млн единиц, но и обеспечит значительные продажи для более старых моделей Huawei. Из-за продолжающихся ограничений поставок серии Mate 70 многие потребители обратились к серии Pura 70, что позволило её общим поставкам превысить 10 млн единиц.

Huawei стала единственным брендом, оказавшимся способным составить конкуренцию Apple в третьем квартале. Хотя китайские конкуренты, такие как Honor, Oppo, Xiaomi, Vivo и сама Huawei, заняли места в топ-10, их рыночные доли остаются значительно меньшими по сравнению с Apple. В сегменте премиальных устройств Huawei выделяется как единственный претендент, а Huawei Pura 70 заняла место в списке.

#смартфоны #huawei
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая в мире термоядерная электростанция будет запущена в эксплуатацию всего через несколько лет
6
Начальник Генштаба Герасимов: В России завершается формирование первого полка с ЗРС-500 «Прометей»
2
АвтоВАЗа представил обновленную версию SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана
5
РЖД откладывает расширение БАМа и другие важные проекты из-за высокой ключевой ставки
10
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
5
Лазерный комплекс «Рать» для борьбы с беспилотниками может стать дешевой альтернативой ПВО
+
Nvidia собирается продвигать видеокарты GeForce RTX 5000 с помощью «революционной» технологии нейрорендеринга
9
Российский ПЗРК "Верба" успешно поразил беспилотник на высоте 1350 метров
+
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
3
Acer случайно раскрыла характеристики новых видеокарт Nvidia RTX 5090 и 5080
1
Зеленский отреагировал на предложение Путина Западу о проведении в Киеве дуэли «Орешника» с западными ПВО и ПРО
24
В Indiana Jones and The Great Circle добавлена поддержка видеокарт с менее чем 8 ГБ VRAM
4
Microsoft признаёт проблему с играми в Windows 11 24H2 и блокирует обновление из-за AutoHDR
+
Poco X7 Pro станет переименованным Redmi Turbo 4
+
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
13
В России готовят новую экранизацию «Незнайки»
+
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE получил сертификат и скоро поступит в продажу
+
MSI объявила о новых BIOS для плат AMD X870 с поддержкой 192 ГБ памяти со скоростью до 6400 МТ/с
+
Nissan и Dongfeng представили внушительных размеров пикап Z9
+
В сети появилось предложение с полноразмерным бюстом главного персонажа Black Myth: Wukong
+

Популярные статьи

Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
30
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
39
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
105
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
7
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
22
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
69
Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
5
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
6
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
4
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
2

Сейчас обсуждают

Backardi
13:20
Это к тому что память у амуди 12 Гб идёт за 8 у Нвидиа, а 8 как видим вообще ничего не тянет, 6600 и 7600 5 Гб
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
YarCon0
13:20
Можешь еще зайти на Про хай теч
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
__Provocator__
13:19
Удалите этого дегенерата с этого ресурса, он же полный идиот!!! Такую ерунду писать каждый раз!
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
kosmos_news
13:15
У кого как)
Американские исследователи: Человеческий мозг думает со скоростью не более 10 бит в секунду
YarCon0
13:13
Зайди на обзор PC Gamer. Херь не неси
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
Кирилл Кириллов
13:12
Проснись мужик, ты обосрался.
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
Кирилл Кириллов
13:11
Ну не, прошка тут скорее просто 13 будет, всё же, чем Люмия.
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
Nvidia&Intel Hater
13:09
Клоун и есть клоун.Ты бы еще 7600 с 3090 сравнил.Шизоидам же без разницы что на что натягивать.Вообще то уж с 4060 надо сравнивать если на то пошло,а тут внезапно сосалинг у поделия куртки.Щас клоун с...
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Александр Касарин
13:07
Молодцы уважуха вам
В Подмосковье открыли новую скоростную дорогу — северный дублер МКАД
Zystax
13:02
эх вы...
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем