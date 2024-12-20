На смартфоны Huawei Mate 70 наблюдается высокий спрос

Очередная флагманская серия смартфонов Huawei Mate 70 удачно проявляет себя на китайском рынке, превзойдя ожидания и установив новые рекорды продаж. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, серия показала рост продаж в первые две недели, значительно опередив своего предшественника, Mate 60.

Аналитики прогнозируют, что серия Mate 70 сможет преодолеть отметку в 10 млн единиц. Это свидетельствует об огромной популярности и высоком рыночном спросе. В отличие от Mate 60, который столкнулся с серьёзными проблемами с поставками при запуске, серия Mate 70 извлекла выгоду из улучшенных производственных мощностей, что позволило Huawei удовлетворить огромный интерес со стороны потребителей.

Несмотря на увеличение производства, спрос на Mate 70 остаётся высоким. Некоторые модели перепродаются с значительной наценкой на вторичном рынке. Этот всплеск популярности побудил Huawei увеличить производство на 30%, что является редким шагом и свидетельствует о выдающихся результатах.

На данный момент для покупки доступна только стандартная версия серии Mate 70. Версии Pro, Pro+ и Ultimate Design продолжают пользоваться высоким спросом в предварительных заказах.

Серия Mate 60, которая дебютировала в прошлом году, уже превысила ожидания, разойдясь в количестве свыше 14 млн единиц с момента запуска до середины ноября. Однако начальные проблемы с поставками, вероятно, помешали серии достичь полного потенциала.

Инсайдеры уверены, что серия Mate 70 не только преодолеет отметку в 10 млн единиц, но и обеспечит значительные продажи для более старых моделей Huawei. Из-за продолжающихся ограничений поставок серии Mate 70 многие потребители обратились к серии Pura 70, что позволило её общим поставкам превысить 10 млн единиц.

Huawei стала единственным брендом, оказавшимся способным составить конкуренцию Apple в третьем квартале. Хотя китайские конкуренты, такие как Honor, Oppo, Xiaomi, Vivo и сама Huawei, заняли места в топ-10, их рыночные доли остаются значительно меньшими по сравнению с Apple. В сегменте премиальных устройств Huawei выделяется как единственный претендент, а Huawei Pura 70 заняла место в списке.