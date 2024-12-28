Huawei Enjoy 70X на Kirin 8000A готовится к релизу в Китае

Компания Huawei готовится представить смартфон Enjoy 70X, новую модель из серии Enjoy 70. Событие ожидают 30 декабря в Китае. Этот смартфон среднего класса предложит заметные улучшения, включая процессор Kirin 8000A с поддержкой 5G.

Одной из ключевых особенностей Enjoy 70X станет возможность отправки сообщений через спутники Beidou. Это обеспечит дополнительный способ связи в зонах с ограниченным покрытием сотовой сети.

В плане внешнего вида ожидается, что Enjoy 70X получит экран с двумя вырезами, что придаст устройству современный вид. Утечка изображений указывает на круглый модуль камеры на задней панели с уникальным дизайном в стиле звёздного кольца.

Камера, предположительно, будет включать основную с разрешением 50 Мп с технологией RYYB для улучшенной съёмки в условиях низкой освещённости. Ещё будет макрокамера с разрешением 2 Мп для съёмки крупным планом и передняя с разрешением 8 Мп для селфи.

Ожидается экран 6,78 дюйма с разрешением 2700×1224 пикселя и глубиной цвета 10 бит. Устройство получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Это обеспечит длительное использование и быструю подзарядку.

Предполагается, что объём хранилища будет варьироваться от 128 ГБ до 512 ГБ. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ. Сканер отпечатков пальцев в экране обеспечит удобный и безопасный доступ к устройству.

Enjoy 70X уже прошёл сертификацию в китайском регуляторе TENAA.