Часы Apple Watch остаются самыми продаваемыми в мире

Рынок носимых устройств, включая фитнес-браслеты и умные часы, вырос на 3% в годовом исчислении по итогам третьего квартала. Общие мировые поставки достигли 52,9 млн единиц. Apple потеряла лидирующую позицию, уступив её китайской Huawei. Это произошло главным образом благодаря резкому росту поставок носимых устройств в Китае.

Несмотря на положительные результаты третьего квартала, они не смогли компенсировать спад на рынке в первой половине года. Согласно последним данным компании IDC, поставки носимых устройств за первые девять месяцев года составили 139 млн единиц. Это на 1% меньше по сравнению с 140,5 млн за тот же период прошлого года.

Давний лидер рынка, Apple, столкнулась с трудностями, выпустив 22,5 млн Apple Watch по сравнению с 25,8 млн за тот же период прошлого года. Падение поставок на 12,8% привело к снижению рыночной доли компании с 18,4% до 16,2%. Это позволило Huawei занять первое место среди производителей носимых устройств.

Несмотря на снижение объёмов поставок, Apple Watch остаются самыми продаваемыми умными часами в мире. В этом году компания выпустила Apple Watch Series 10 и Watch Ultra 2, которые получили положительные отзывы от покупателей по всему миру.

Huawei поставила 23,6 млн носимых устройств за первые три квартала года, что на 44,3% больше по сравнению с 16,3 млн за тот же период прошлого года. Последние устройства компании включают смарт-часы GT5 и GT5 Pro, а также Watch D2 с функцией мониторинга артериального давления.

Помимо Apple и Huawei, в пятёрку крупнейших производителей носимых устройств вошли Xiaomi, Samsung и BBK, материнская компания брендов OnePlus, Oppo, Vivo, Realme и iQOO. Xiaomi заняла третье место с 20,5 млн поставок, в то время как Samsung и BBK поставили 11,5 млн и 7,8 млн устройств соответственно за тот же период.

Samsung в третьем квартале выпустила 7-е поколение умных часов Galaxy Watch, а также совершенно новые Galaxy Watch Ultra. Недавно компания представила модель Watch FE, которая помогла увеличить поставки в третьем квартале. Фитнес-браслет Galaxy Fit 3, выпущенный ранее в этом году, также способствовал росту доли Samsung на рынке.