Samsung начинает год с продажи ноутбуков следующего поколения

Samsung в четверг запускает в Южной Корее ноутбук Galaxy Book 5 Pro, который был представлен три недели назад. Предзаказы на него начали принимать в тот же день. Теперь он будет доступен для покупки и появится на полках магазинов.

Galaxy Book 5 Pro доступен в двух размерах: 14-дюймовом и 16-дюймовом. 14-дюймовая версия стоит $1200, а 16-дюймовая версия — $1908 в Южной Корее. Оба варианта предлагаются в сером и серебристом цветах.

Также Samsung снизила цены на некоторые варианты своих новых ноутбуков по сравнению с их предшественниками. 16-дюймовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища в настоящее время стоит 2 458 000 вон. Для сравнения, Galaxy Book 4 Pro с аналогичными характеристиками стоил 2 640 000 вон. Это снижение цены на $125.

Galaxy Book 5 Pro оснащён процессором Intel Core Ultra Processor Series 2 (Lunar Lake) с интегрированным NPU, который способен выдавать 47 TOPS для задач искусственного интеллекта. Среди особенностей ноутбука: подсвечиваемая клавиатура, большой мультисенсорный тачпад, веб-камера Full HD и стереосистема с четырьмя динамиками.

14-дюймовая версия ноутбука имеет клавиатуру без цифрового блока, в то время как 16-дюймовая версия оборудована полноразмерной клавиатурой. Оба ноутбука выполнены в алюминиевом монолитном корпусе, оснащены двумя портами Thunderbolt 5, портом USB 3.2 Type-A, портом HDMI 2.1, аудиоразъёмом 3,5 мм и слотом для карт microSD.

Samsung представила новую функцию под названием AI Select в своём новом ноутбуке. Пользователь может выбрать любой текст или изображение на экране, чтобы найти информацию о нём в интернете. С будущим обновлением ноутбук также получит функции Microsoft Copilot+ PC.

В октябре Samsung запустила Galaxy Book 5 Pro 360 в Южной Корее, и он был доступен исключительно через веб-сайт Samsung. Начиная с завтрашнего дня ноутбук будет доступен во всех авторизованных розничных магазинах по всей Южной Корее.