Простой Galaxy S25 уступил Galaxy S25 Ultra в тестах

Утечек бенчмарков смартфонов Samsung Galaxy S25 становится всё больше. На этот раз появились не только результаты базовой модели, но и перечень её характеристик. Никто не сомневался, что флагман Samsung получил премиальный процессор Snapdragon 8 Elite. Результаты в одноядерных и многоядерных тестах оказались ниже, чем у недавно протестированного Galaxy S25 Ultra.

Днём ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra был замечен в Geekbench 6 с обновлённой версией Snapdragon 8 Elite. Его производительные ядра работают на частоте 4,47 ГГц вместо стандартных 4,32 ГГц. Та же конфигурация используется в базовом Galaxy S25 с модельным номером SM-S931B. Это указывает на отсутствие версии с процессором Exynos 2500. Даже базовая модель имеет 12 ГБ памяти.

Это подтверждает слухи о том, что компания представит 12 ГБ как стандартную опцию для всех моделей Galaxy S25. Что касается результатов, базовая модель показывает более низкие результаты в одноядерном и многоядерном тестах, чем Galaxy S25 Ultra. Это может быть неожиданным, учитывая, что производительные ядра Snapdragon 8 Elite работают на более высоких тактовых частотах.

Возможно, поскольку Galaxy S25 меньшего размера, чем Galaxy S25 Ultra, его система охлаждения также меньше и проще. К тому же Geekbench 6 не предназначен для измерения устойчивых нагрузок, и из-за этой особенности результаты между двумя флагманами должны быть примерно одинаковыми.