Samsung готовит новые складные смартфоны и смарт-часы

Несмотря на последние неудачи на рынке складных телефонов, компания Samsung не собирается отказываться от него. В частности, многие задаются вопросом, не планирует ли Samsung выпустить здесь аппараты Fan Edition (FE). Обычно это означает, что устройство становится более бюджетным по сравнению с базовой версией.

Похоже, Samsung уже готовится к следующей линейке складных смартфонов, так как Galaxy Z Flip XE был замечен в базе данных GSMA. Благодаря этому стал известен модельный номер SM-F761B.

В конце ноября появилась информация, что Galaxy Z Flip 7 FE выйдет одновременно с Flip 7 и Fold 7 и будет оснащён процессором Exynos 2400e. Этот чип также используется в Galaxy S24 FE, обеспечивая достойную производительность при сниженной цене. Galaxy Z Flip 7, по слухам, будет работать на Exynos 2500, который ещё не был официально представлен.

Недавно стало известно, что Samsung значительно снизила ожидания по продажам складных устройств в 2025 году. Компания планирует продать 5 млн единиц, из которых 3 млн придутся на Flip 7, а остальные — на Fold 7. Однако этот расчёт не учитывает возможный выпуск Flip 7 FE.

Кроме того, летний запуск новых устройств Samsung в 2025 году может принести нечто большее, чем просто новый складной телефон. Компания может вернуть популярную модель, но не в формате Fan Edition.

Инсайдер SmartPrix обнаружил ещё одно неанонсированное устройство Samsung в базе данных GSMA. Речь идёт о часах Galaxy Watch 8 Classic с номером модели SM-L505U.