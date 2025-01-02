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Samsung в наступившем году постарается стать «неоспоримым лидером в области ИИ»
Гонка ведущих компаний на рынке ИИ будет продолжена с новыми силами

На протяжении последних лет Samsung активно оснащает свои устройства функциями искусственного интеллекта. 2024 год стал переломным для компании. Samsung выпустила свой первый «ИИ-смартфон» — Galaxy S24, продемонстрировав, что она опередила конкурентов, включая Apple, как по функциям ИИ, так и по производительности.

В этом году Samsung намерена увеличить отрыв от конкурентов, наращивая темпы разработки. Джон-хи Хан, один из генеральных директоров и вице-председатель Samsung Electronics, и Ён-хён Чон, глава полупроводникового подразделения компании, выступили с новогодними речами в Южной Корее. Внутреннее письмо, адресованное сотрудникам, подчеркнуло стремление Samsung закрепиться в качестве лидера в сфере ИИ.

Оба топ-менеджера заявили, что компания создаст основы для рывка вперёд с помощью передовых технологий и найдёт новые драйверы роста. Стратегия Samsung, известная как Super Gap (сверхотрыв), направлена на использование передовых технологий для увеличения преимущества над конкурентами. Руководители считают, что 2025 год станет поворотным моментом для ИИ, и для достижения успеха компании необходимо выходить за рамки существующих методов.

Они уверены, что ИИ откроет для Samsung множество новых возможностей. Компания готова инвестировать значительные средства, привлекать новые таланты, исследовать новые категории продуктов и внедрять инновационные бизнес-модели, чтобы оставаться впереди.

Для усиления нашей конкурентоспособности в области технологий и качества, которые являются основой нашего бизнеса, мы в прошлом году укрепили наши связанные с ИИ и качеством подразделения. Давайте приложим все усилия для обеспечения лидерства в будущих технологиях и строгого контроля качества. Надеюсь, этот год станет годом рывка и роста в истории Samsung Electronics.

#samsung #искусственный интеллект
Источник: sammobile.com
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