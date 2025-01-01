Устройство сумело набрать 1001 баллов в одноядерном тесте и 2790 баллов в многоядерном тесте.





Недавно на популярной платформе Geekbench появился новый телефон с номером модели «realme RMX5056», который, по всем признакам, может стать будущим флагманом Realme 14 Pro. В данном устройстве используется восьмиядерный чип с тактовой частотой в 2,0 ГГц. Устройство сумело набрать 1001 балл в одноядерном тесте и 2790 баллов в многоядерном тесте. Согласно данным тестов, скорее всего, данным процессором будет MediaTek Dimensity 7300.

Процессор MediaTek Dimensity 7300 изготовлен по 4-нм техпроцессу, имеет высокую энергоэффективность и функции нового поколения. Он включает четыре ядра Arm Cortex-A78 с частотой до 2,5 ГГц и четыре ядра Arm Cortex-A55. Графический процессор Arm Mali-G615 MC2 обеспечивает высокую производительность в играх и графических задачах. В тестах этот GPU показал скорость от 29 до 60 кадров в секунду в популярных играх PUBG, Call of Duty: Mobile и Genshin Impact. Процессор Dimensity 7300 поддерживает передовые стандарты связи, включая трехдиапазонный Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Технология MediaTek Lightning Connect удваивает скорость подключения Bluetooth, а технология гибридного сосуществования Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает бесперебойную работу устройств без интерференции.

Исходя из предыдущих слухов и отчëтов, ожидается, что Realme 14 Pro также будет оснащён OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Устройство, вероятно, будет иметь аккумулятор ёмкостью более 6000 мА*ч, чтобы поддерживать долгую автономную работу. Камера нового устройства может включать 50-мегапиксельный основной сенсор от Sony, что позволит пользователям делать высококачественные фотографии.