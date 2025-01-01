Vivo X200 Ultra ожидается в первой половине весны

Флагманский смартфон Vivo X200 Ultra ждут только в марте или апреле, но утечек информации о нём становится всё больше. Последняя показывает вероятный внешний вид устройства и называет ключевые характеристики. Это даёт представление о том, что может стать одной из самых премиальных моделей Vivo.

Опубликованное пользователем Twitter изображение показывает дизайн Vivo X200 Ultra. На задней панели расположен большой круглый модуль камер с тремя сенсорами и логотипом Zeiss в центре. В правом верхнем углу модуля находится светодиодная вспышка. Рельефная отделка задней панели придаёт устройству премиальный вид.

На правой стороне устройства расположены кнопки регулировки громкости и питания. На передней панели видно изогнутое по четырём сторонам стекло с узкими рамками и вырезом для передней камеры по центру.

Ожидается, что аппарат получит экран 2K OLED 6,82 дюйма, частотой 120 Гц и пиковой яркостью в 5000 нит. Скорее всего, будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite, память LPDDR5X объёмом до 24 ГБ и хранилище UFS 4.0 объёмом до 2 ТБ.

Должен применяться аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Это шаг вперёд по сравнению с Vivo X100 Ultra, где есть аккумулятор 5500 мА·ч с зарядкой 80 Вт и 30 Вт.

Среди камер будет основной сенсор Sony LYT818 50 Мп, телеобъектив 200 Мп с фокусным расстоянием 85 мм и макро-телеобъектив 50 Мп. Передняя камера, предположительно, будет иметь разрешение 50 Мп.

Другие характеристики включают пыле- и влагозащиту уровня IP68/IP69, NFC, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, спутниковую связь, Bluetooth 5.4 и инфракрасный пульт управления.