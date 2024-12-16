В Китае анонсирован смартфон Vivo Y300 на MediaTek Dimensity 6300

Компания Vivo представила Y300, новый смартфон серии Y для китайского рынка. Устройство существенно отличается от Y300 5G, выпущенного в ноябре в Индии. Оно больше напоминает Y300 Pro, который был представлен три месяца назад.

Y300 обладает экраном 6,77 дюйма AMOLED с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. Для защиты используется стекло Diamond Shield, а также поддерживается высокочастотное ШИМ-затемнение 3840 Гц (активируется в режиме разработчика, по умолчанию — 2160 Гц), что снижает нагрузку на глаза.

Используется процессор MediaTek Dimensity 6300, производительности которого хватает для повседневных задач. Однако главной особенностью смартфона является его инновационная система динамиков. В сотрудничестве с AAC Technologies Vivo разработала трёхкомпонентную акустическую систему, включающую задний динамик AAC 1326D, нижние динамики AAC 1116B и верхние динамики Goertek 0809.

По заявлению Vivo, эта конфигурация обеспечивает пиковую мощность 4,5 Вт и звучит в 6 раз громче, чем стандартные динамики смартфонов. Кроме того, Y300 предлагает 3D-панорамное аудио для полного погружения в звук.

Y300 получил основную камеру 50 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрена передняя камера 8 Мп.

Смартфон доступен в трёх цветах: зелёный, белый и чёрный. Несмотря на аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч, толщина устройства составляет всего 7,79 мм. Для дополнительной прочности Y300 имеет степень защиты IP64 от пыли и влаги, а также сертификацию SGS на падение и ударопрочность.

Стоимость Vivo Y300 составляет 1399 юаней за 8/128 ГБ, 1599 юаней за 8/256 ГБ, 1799 юаней за 12/256 ГБ и 1999 юаней за 12/512 ГБ.