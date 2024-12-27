Панели OLED без рамок в 2025 году не доберутся до устройств

Являясь ведущим в мире поставщиком мобильных панелей OLED, компания Samsung Display поставляет значительную часть OLED-экранов для iPhone. Компания также работает над OLED-панелями для MacBook.

Samsung Display уже некоторое время разрабатывает OLED-дисплей «без рамок», предположительно по запросу Apple. Ожидалось, что Apple сможет использовать такой экран для нового iPhone в 2025 году, но теперь маловероятно, что он будет готов к этому сроку.

Впервые о работе Samsung над подобными дисплеями стало известно в прошлом году. Утечка внутренней презентации показала, что Samsung Display рассматривает будущее OLED-дисплеев для смартфонов под названием «Полноэкранный со всех сторон». Такие экраны будут плоскими, но полностью охватывающими переднюю часть смартфона, оставляя углы без рамок.

Сообщалось, что Apple обратилась с просьбой к Samsung Display и LG Display, своим поставщикам OLED-экранов, разработать такие панели для iPhone. Реализация будет напоминать Apple Watch, где экран остаётся плоским, но плавно спускается по краям.

При этом реализация будет отличаться от «изогнутых» дисплеев, которые Samsung использовала, например, в Galaxy S7 Edge. Эти панели имели небольшой изгиб и не переходили полностью на боковые стороны.

Samsung Display продолжает работу над этой технологией, но для её реализации требуется прогресс в областях оптических прозрачных клеёв и технологий тонкоплёночной инкапсуляции, чтобы избежать искажений изображения сбоку и обеспечить интеграцию антенн по краям.

С учётом текущих темпов разработки корейские СМИ сообщают, что iPhone с дисплеем «без рамок» вряд ли появится даже в 2026 году. Трудно представить, что Samsung не использует такую технологию для своей флагманской серии Galaxy. Вполне возможно, что такие экраны дебютируют на устройствах Galaxy до того, как их получит iPhone.