Основная камера сохранит 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP2, обеспечивающий высокое разрешение и хорошую производительность при слабом освещении. Также ожидается использование новых технологий, таких как телеобъектив ALoP, хотя их наличие в конкретной модели еще уточняется.

Запуск Galaxy S25 Ultra уже на горизонте – ожидается 22 января, а количество утечек информации стремительно растет. Свежие данные раскрывают подробности о камере нового флагмана, предоставляя самую подробную информацию о сенсорах изображения устройства.

Согласно новой утечке, Galaxy S25 Ultra получит четыре камеры, схожие с теми, что были у S24 Ultra, но с важным улучшением в виде обновленного сверхширокоугольного модуля. Главная камера останется прежней – 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP2 с оптической величиной 1/1,3 дюйма, переменным размером пикселей от 0,6 до 2,4 мкм, апертурой f/1,7 и фокусным расстоянием 23 мм. Этот мощный датчик обеспечит высокое разрешение снимков и отличную работу в условиях низкой освещенности.

источник изображения: GizmochinaСистема камер Galaxy S25 Ultra включает 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX754 для трехкратного зума с оптикой 1/3,52 дюйма, пикселем 1,12 мкм, диафрагмой f/2,4 и фокусным расстоянием 67 мм. Для пятикратного увеличения используется 50-мегапиксельная матрица Sony IMX854 с оптическими параметрами 1/2,52 дюйма, пиксельной структурой 0,7-1,4 мкм и диафрагмой f/3,4. Фронтальная камера оборудована 12-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL S5K3LU с оптикой 1/3,2 дюйма, пиксельными элементами 1,12 мкм и апертурой f/2,2. Основное обновление касается сверхширокоугольного модуля, где ожидается применение нового 50-мегапиксельного датчика Samsung ISOCELL S5KJN3 (GN3). Он обладает оптическим размером 1/1,57 дюйма и пикселями 1,0 мкм.

источник изображения: GizmochinaКроме того, ходят слухи, что Samsung может представить свою новую технологию телеобъектива ALoP (All Lens on Prism), хотя пока неизвестно, будет ли она реализована именно в модели Galaxy S25 Ultra или же сначала появится в версии Galaxy S25 Slim.