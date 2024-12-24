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OnePlus Ace 5 Pro набрал 3,2 млн баллов в бенчмарке AnTuTu
OnePlus Ace 5 Pro выпустят с аккумулятором 6100 мА·ч, зарядкой 100 Вт и камерой Sony IMX906

Китайский производитель смартфонов OnePlus проведёт у себя в стране презентацию серии OnePlus Ace 5 уже на этой неделе, 26 декабря. Линейка смартфонов будет включать в себя два устройства — Ace 5 и Ace 5 Pro. Компания уже раскрыла несколько подробностей об их характеристиках и особенностях. В последних тизерах показали производительность модели Pro, а также информацию о её основной камере, ёмкости аккумулятора и возможностях быстрой зарядки.

Согласно посту OnePlus в Weibo, OnePlus Ace 5 Pro преодолел отметку в 3,2 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, который способен превысить 3 млн баллов в оптимальных условиях.

Устройство обладает аккумулятором ёмкостью 6100 мА·ч. Он, по словам компании, обеспечивает до 7 часов игры при 120 кадрах/с. Кроме того, аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Это даёт возможность полностью зарядить устройство всего за 35 минут.

Что касается камер, основная будет Sony IMX906 с разрешением 50 Мп, ранее использовавшейся в устройствах, таких как Realme GT7 Pro и Nubia Z70 Ultra. Камера будет работать с использованием последнего флагманского алгоритма обработки изображений Oppo, а также технологии «безтеневой съёмки», применяемой в флагманах OnePlus, для создания чётких и ярких снимков. Компания также предоставила несколько примеров фотографий.

Ранее подтверждённые сведения включают рейтинг IP65 для защиты от пыли и воды, систему охлаждения Dual Ice Core VC и чип Wi-Fi G1. Скорее всего, это устройство будет эксклюзивным для китайского рынка. Однако базовая модель OnePlus Ace 5, как ожидается, будет переименована в OnePlus 13R и выйдет на глобальный рынок.

#смартфоны #oneplus
Источник: gizmochina.com
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