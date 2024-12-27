Игровая приставка от МТС готова попасть в руки геймеров

Известная в первую очередь как оператор мобильной связи и домашнего телевидения, компания МТС осваивает новую для себя сферу деятельности. Речь идёт о производстве и продаже игровых приставок. Разработка началась весной уходящего года, первые образцы приставки тестировали сотрудники МТС. В компании уверяют, что в нашей стране это первая приставка для специального облачного гейминга.

Весной перед правительством была поставлена задача выпустить игровую консоль отечественного производства. Соответственно, нужна была операционная система и облачная система распространения игр и приложений. В начале лета Минпромторг сообщил о том, что начат поиск разработчиков приставки, соискатели названы не были. Зато было сказано, что разработка устройства должна вестись одновременно с разработкой новых игр для неё или адаптацией уже существующих.

Устройство будет работать на основе уже существующей платформы облачного гейминга МТС Fog Play. Суть этой платформы в том, чтобы дать возможность играть даже на слабых компьютерах в игры, системные требования которых достаточно высоки. Суть в том, что обладатели высокопроизводительных компьютеров подключаются к платформе и устанавливают стоимость часового доступа к своим вычислительным ресурсам. Желающие поиграть на слабом компьютере выбирают устройство из списка и дистанционно играют. Что касается новой приставки, вместе с ней будет предлагаться пульт дистанционного управления и беспроводной геймпад.

Сколько средств было вложено в разработку, не сообщается. Что касается розничной цены приставки, обещано, что она не будет превышать 5000 руб. Объём первой партии составляет несколько тысяч экземпляров, и устройство уже доступно для заказа на OZON.

Нужно отметить, что в России по-прежнему предпочитают компьютерные игры, и продажи консолей не достигают той высоты, как в ряде других стран. При этом постепенно консоли распространяются всё шире. В частности, за первые три квартала 2024 года доход от их продажи вырос на 49% по сравнению с показателем годичной давности. Этого удалось добиться, продав более миллиона экземпляров.

Ранее сообщалось, что разрабатывается также другая приставка на основе процессора «Эльбрус» и других отечественных компонентов. В качестве операционной системы для неё могут выбрать «Аврора» или ALT Linux.