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Разгон М
МТС запускает оплату по QR-коду через приложение "Мой МТС" на Android
Приложение позволяет совершать платежи с помощью разного вида QR-кодов в пару нажатий с лицевого счета абонента или карты любого российского банка. В МТС рассказали: "Сейчас на рынке существует несколько некарточных бесконтактных сервисов оплаты, и покупатели часто не различают, какой QR-код им предлагается для проведения платежа. В приложении «Мой МТС» можно оплатить по QR-кодам разных платежных систем, что позволяет избежать проблем с оплатой при отсутствии банковской карты".

Российский оператор связи МТС представил новую возможность — оплату товаров и услуг через QR-код с помощью мобильного приложения «Мой МТС» для Android. Теперь пользователи могут проводить платежи за пару нажатий с лицевого счета или банковской карты любого банка в России. Давайте рассмотрим, как работает новый функционал и что нужно учитывать при его использовании.

В условиях быстро развивающегося рынка платежных технологий уже появилось множество сервисов, позволяющих совершать бесконтактные платежи без банковской карты. Однако пользователи часто сталкиваются с проблемой: разные QR-коды поддерживают различные платежные системы, что создает путаницу и неудобства при оплате. В приложении «Мой МТС» теперь можно оплатить покупки по QR-кодам разных платежных систем, что позволяет избежать трудностей, если нет под рукой банковской карты.

Чтобы совершить оплату, пользователю необходимо открыть мобильное приложение «Мой МТС» на Android и перейти в раздел «Деньги», затем выбрать функцию «Оплата по QR-коду». Процесс оплаты предельно прост:

  1. Сканируйте QR-код — с помощью встроенного сканера в приложении.
  2. Выберите источник средств — это может быть лицевой счет абонента МТС или банковская карта, предварительно добавленная в приложение.
  3. Завершите оплату — подтвердите платеж, и покупка будет оплачена в считанные секунды.

Помимо разовой оплаты, приложение также поддерживает покупки в рассрочку, это позволяет сделать процесс платежей еще более гибким.

До конца года МТС планирует расширить доступность этой функции для своих клиентов, что позволит им пользоваться QR-платежами в популярных туристических странах. Это будет удобным дополнением для тех, кто планирует поездки за границу, ведь возможность расплатиться в другой стране при помощи знакомого приложения значительно облегчит процесс покупок.

Хотя на данный момент новый функционал доступен только на устройствах Android, в ближайшее время МТС анонсировала запуск функции оплаты по QR-коду и для iOS. Таким образом, владельцы iPhone также смогут воспользоваться этой удобной опцией и оплачивать покупки с лицевого счета или банковской карты напрямую через приложение.


#россия #мтс
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