Экосистемные направления компании МТС станут независимыми активами с потенциальным выходом на биржу и привлечением партнёров. Новая стратегия компании нацелена на рост, прозрачность и адаптацию к изменяющимся условиям рынка.

МТС объявила о серьёзных изменениях в своей структуре. На фоне экономических трудностей компания решила выделить экосистемные направления в отдельные активы. Их планируют вывести на биржу или привлечь партнёров.

Сейчас идут активные переговоры с потенциальными партнёрами из разных отраслей. По словам экс-президента МТС Владислава Николаева, первые соглашения ожидаются в первой половине 2025 года. Форматы сотрудничества обещают быть разными: от обычных коммерческих контрактов до совместного владения бизнесом.

Компания превращается в холдинг, а экосистемные направления станут самостоятельными юрлицами под управлением «Экосистемы МТС». Генеральным директором МТС назначена Инесса Галактионова, ранее курировавшая телеком-направление. Ровшан Алиев возглавил «Экосистему МТС», а Владислав Николаев стал председателем совета директоров.

Среди выделяемых направлений — финтех, медиахолдинг, рекламный бизнес (adtech), IT-сервисы MTC Web Services (MWS) и сервис аренды электросамокатов «Юрент». Завершение реорганизации ожидается летом 2025 года, хотя часть проектов стартует раньше.

Вице-президент по финансам Алексей Катулин пояснил, что новая структура повысит автономность направлений и прозрачность финансовых потоков. Компания сосредоточится на прибыльных бизнесах, минимизируя риски. В 2025 году МТС сократит инвестиции, отложив долгосрочные проекты.

Некоторые направления ждёт оптимизация. «МТС Авто», «МТС Умный дом» и MTS Travel могут быть проданы или объединены с другими игроками рынка. Например, MTS Travel рассматривается для создания совместного бизнеса с крупными туроператорами.

Главной целью МТС остаётся выход на биржу ключевых активов, таких как MWS и «Юрент». Ожидается, что IT-направление станет основным двигателем роста за счёт спроса на импортозамещающие решения и центры обработки данных.