Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые обязала компанию МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей, полученных от необоснованного повышения тарифов на услуги связи.

Начатое в октябре 2024 года антимонопольное расследование показало, что действия МТС не имели под собой экономической необходимости. Федеральная антимонопольная служба установила, что цель повышения тарифов заключалась исключительно в увеличении доходов компании, без обоснованных причин, связанных с изменениями в экономике или рынке телекоммуникаций.

ФАС подтвердила, что увеличение тарифов затронуло свыше 30 миллионов абонентов, что делает данный случай крупнейшим в истории антимонопольных разбирательств на рынке связи. Этот случай стал важным прецедентом, указывающим на необходимость контроля за действиями крупных игроков рынка, чтобы обеспечить соблюдение прав потребителей.

В ответ на решение ФАС, компания МТС заявила, что рассматривает возможность оспаривания решения антимонопольного ведомства. Представители компании отметили, что после тщательной оценки обстоятельств МТС примет решение о дальнейших действиях, включая возможность подачи апелляции. Такие шаги не являются редкостью для крупных компаний, особенно когда речь идет о значительных штрафах и репутационных рисках.

Однако эксперты отмечают, что оспаривание решения может быть сложным процессом, учитывая явные факты нарушения. Тем не менее, компания намерена использовать все доступные юридические механизмы для защиты своих интересов.

Федеральная антимонопольная служба уверена, что данное решение станет важным прецедентом и поспособствует укреплению справедливой конкуренции на телекоммуникационном рынке России. Это действие, направленное на защиту прав потребителей, поможет установить прозрачные и справедливые тарифы среди всех операторов связи. ФАС подчеркивает, что подобные меры направлены не только на наказание нарушителей, но и на предотвращение возможных попыток необоснованного увеличения цен в будущем.

МТС обязана пересмотреть свои тарифы и вернуть цены на уровень, который был до повышения в апреле-мае 2024 года. Данное решение служит сигналом для других операторов связи, что попытки необоснованного повышения цен не останутся безнаказанными. ФАС обещает и дальше следить за ситуацией на рынке и принимать меры в случае выявления подобных нарушений.