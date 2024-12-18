Новая утечка раскрывает интересные детали предстоящей второй версии складного смартфона OnePlus

Компания OnePlus не торопится с выпуском следующего складного смартфона. Модель OnePlus Open 2 должна стать преемником аппарата первого поколения, выпущенного ещё в 2023 году. Новая утечка раскрывает некоторые подробности о будущем устройстве.

Инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми сведениями о OnePlus Open 2. Для начала стоит отметить, что OnePlus и Oppo имеют схожие дизайны и другие важные аспекты при создании смартфонов, особенно складных. Складные устройства этих производителей по большей части похожи, но ориентированы на разные рынки. Поэтому предстоящий OnePlus Open 2 основан на Oppo Find N5.

В посте на Weibo инсайдер сообщил, что оба этих устройства будут работать на процессоре Snapdragon 8 Elite последнего поколения. Аппарат OnePlus получит заметно более продвинутую защиту от воды IPX8, что станет шагом вперёд по сравнению с защитой IPX4 у предшественника. Для сравнения, последний Samsung Galaxy Z Fold 6 имеет рейтинг IP48.

Инсайдер также отметил, что OnePlus Open 2 будет оснащён перископическим телеобъективом 50 Мп и ударопрочной конструкцией корпуса. Это может означать улучшенное качество сборки и повышенную простоту работы с аппаратом. Этому же поспособствует улучшенный дизайн шарнира. Ещё OnePlus Open 2 может получить поддержку беспроводной зарядки.

Тот же источник ранее поделился другими деталями, упомянув увеличенную ёмкость батареи в 5700 мА·ч и две задние камеры 50 Мп, помимо вышеназванной. Ожидается, что увеличенная батарея будет использовать последнюю технологию OnePlus Glacier, которую компания разработала совместно и адаптировала для высокопроизводительных телефонов.

Компания недавно анонсировала глобальный релиз OnePlus 13, который состоится 7 января. Тогда же должна быть представлена более доступная модель OnePlus 13R.