Появились изображение и перечень характеристик OnePlus Watch 3

Компания OnePlus готовится к анонсу смартфонов OnePlus 13 и OnePlus 13R 7 января. Ещё она представит новый цветовой вариант наушников OnePlus Buds 3 Pro. Кроме того, сообщается, что компания разрабатывает новые умные часы. Согласно данным от Smartprix, глобальный релиз OnePlus Watch 3 запланирован на первый квартал. Часы обещают стать более функциональным устройством с расширенным набором функций, что укрепит позиции производителя на конкурентном рынке носимых устройств.

Опубликованное изображение показывает, что OnePlus Watch 3 сохранят элегантный дизайн своего предшественника, но получат важное нововведение в виде вращающейся кнопки. Этот элемент управления улучшает навигацию, особенно в случаях, когда сенсорный экран неудобен, например, когда руки влажные. Кроме того, часы получат функцию ЭКГ для расширения возможностей мониторинга здоровья, что позволит им конкурировать с премиальными моделями, такими как Samsung Galaxy Watch и Apple Watch. Однако доступность функции может быть ограничена из-за требований сертификации в разных странах.

Другой важной функцией Watch 3, вероятно, станет поддержка LTE. Это позволит устройству работать независимо от смартфона. Можно будет совершать звонки, получать уведомления и слушать музыку без необходимости подключения к телефону. Однако на начальном этапе эта функция может быть доступна только в некоторых странах, и Китай, скорее всего, станет первым.

Говорится также, что часы будут работать на процессоре Snapdragon W5 Gen 1. У них будет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Ожидается аккумулятор ёмкостью 500 мАч. Более ранняя сертификация FCC утверждает, что устройство будет оснащено более крупным аккумулятором 631 мАч. Как и предшественник, часы будут работать на двух операционных системах: WearOS и RTOS.

Согласно данным FCC, модель OnePlus Watch 3 с номером OPWWE251 будет иметь размеры 46,6 х 47,6 х 11,75 мм. Это делает их немного крупнее прошлогодней модели. Поскольку устройство уже прошло сертификацию FCC, можно ожидать его скорого международного релиза.