Названы характеристики OnePlus Ace 5 с процессором Snapdragon 8 Gen 3

Ожидается, что до конца года компания OnePlus представит в Китае серию смартфонов Ace 5. В состав серии войдут модели Ace 5 и Ace 5 Pro. Ранее сообщалось, что работать они будут на процессорах Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite соответственно. Периодически появляются новые слухи относительно характеристик Ace 5. Очередной от инсайдера Digital Chat Station почти полностью раскрывает спецификации стандартной модели.

Согласно полученным сведениям, Ace 5 обладает экраном BOE X2 8T LTPO 6,78 дюйма с плоским дизайном и сверхтонкими рамками со всех сторон. Экран получил разрешение 1,5K и, скорее всего, частоту 120 Гц.

Частота процессора составит 3,3 ГГц. Недавно сообщалось, что устройство справляется с играми ничуть не хуже, чем устройства на новом чипе Snapdragon 8 Elite.

Аккумулятор OnePlus Ace 5 имеет номинальную ёмкость 6285 мАч, а его типичное значение составляет 6415 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Ace 5 оснащён стеклом Crystal Shield Glass, металлической рамкой с прямыми углами и корпусом из зелёной керамики. Кроме того, устройство будет иметь фирменный переключатель уведомлений.

Ранее утечки о Ace 5 говорили о передней камере 16 Мп и трёх камерах сзади с разрешениями 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Смартфон будет работать на ColorOS 15 на основе Android 15. Возможно, максимальная версия устройства предложит 16 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища.

Международный дебют модели 13R ожидается в январе. Предположительно, это будет модифицированная версия Ace 5. OnePlus 13R получит основную камеру 50 Мп, сверхширокоугольную 8 Мп и телеобъектив 50 Мп с 2-кратным зумом, а также аккумулятор ёмкостью 5500 мАч.