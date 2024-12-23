Представлен последний патч года для Stalker 2

Патч 1.1.3, последний в этом году для сверхпопулярной видеоигры Stalker 2, значительно меньше по размеру и охвату по сравнению с предыдущим патчем. Вес патча — около 7,4 ГБ, и он фокусируется на исправлении небольшой части проблем, включая временное решение для предотвращения вылетов при компиляции шейдеров, а также исправление нескольких ошибок нарушения доступа, проблемы с сохранением опций инвертирования осей после перезапуска игры. Закрыта ещё одна проблема, при которой управление могло быть утеряно после выстрела, перезарядки и затем осмотра артефакта.

Как было упомянуто выше, новый патч для Stalker 2 значительно меньше по охвату, чем предыдущий. Последний устранял более 1800 проблем, улучшал систему A-Life и оптимизацию, среди прочего. Также была улучшена производительность на видеокартах серии RTX 3000 с технологией AMD frame generation. Правда, улучшения небольшие, и, очевидно, что в этом направлении ещё предстоит проделать много работы.

Игра Stalker 2 доступна на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S.