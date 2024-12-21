Патч должен решить все появившиеся проблемы с вылетами

GSC Game World продолжает совершенствовать STALKER 2: Heart of Chornobyl новыми обновлениями. Последний патч был выпущен как раз к праздничным выходным и принёс множество улучшений. Это произошло вскоре после того, как игра получила своё крупнейшее обновление.

19 декабря издатель и разработчик GSC Game World представили обширное обновление для STALKER 2, которое включало более 1800 исправлений, изменений и улучшений. Патч 1.1 исправил множество проблем, включая изменения в появлении NPC, улучшения искусственного интеллекта, балансировку настроек и оптимизацию производительности. В этот же день студия выпустила и дополнительный патч 1.1.1, который устранил ряд проблем, из-за которых игра вылетала у пользователей ПК после установки обновления 1.1.

После выхода двух предыдущих обновлений GSC Game World представила новое обновление патча для STALKER 2. Согласно официальным примечаниям, патч 1.1.2 устраняет ряд недавних проблем, о которых сообщали игроки. Некоторые пользователи столкнулись с зависаниями при компиляции шейдеров, что вызывало длительное время ожидания или сбой игры. К настоящему моменту данная проблема решена, как и те, когда у некоторых игроков происходили вылеты при сворачивании игры, а у других возникали трудности с загрузкой сохранённых файлов.

Кроме того, последнее обновление добавляет значительную новую функцию для участников STALKER 2, позволяющую пользователям создавать резервные копии своих сохранений, что помогает избежать потери данных. В официальных материалах, касающихся обновления, GSC Game World сообщает, что сохранённые файлы теперь будут сохраняться автоматически и будут доступны в течение четырёх дней, прежде чем они будут удалены. Похоже, что эта функция в настоящее время доступна только для пользователей ПК, и нет информации о том, смогут ли владельцы Xbox Series X/S рассчитывать на подобные возможности в будущем.