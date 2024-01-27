Электромобиль Subaru Solterra нынешнего года потребует меньше времени на подзарядку

Автопроизводитель Subaru объявил об обновлении модельного ряда Solterra. В отличие от конкурирующей Toyota, компания не собирается поднимать цены на новые автомобили.

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Одним из новшеств Solterra нынешнего года станет появление квадратного руля с подрулевыми переключателями для включения рекуперативного торможения. Подобный руль основан на отзывах клиентов, которым прошлый вариант мешал видеть цифровые приборы.

Рейлинги на крыше теперь входят в стандартную комплектацию всех автомобилей серии. Они выдерживают статическую нагрузку в 317 кг и динамическую 80 кг. Повышена возможность быстрой зарядки литий-ионной батареи. От 10 до 80% батарея будет заряжаться за 35 минут, на 21 минуту быстрее прежнего.

Была модернизирована система кондиционирования аккумулятора, что также вносит вклад в увеличение скорости зарядки при температурах ниже нуля. При определённых условиях батарея при минусовых температурах может заряжаться на 80 минут быстрее прежнего.

Появится функциональность Subaru EyeSight. Она даёт возможность управления без рук на скорости до 40 км/ч. Автомобиль сможет менять полосу движения, для безопасности на перекрёстках используется система Front Cross Traffic Alert. Ещё добавлена система Subaru DriverFocus Distraction Mitigation.

В любой комплектации будет предлагаться симметричная система полного привода, дорожный просвет размером 21 см и система Dual-Function X-MODE. Комплектаций будет три: Premium, Limited и Touring. Во всех из них установлено два электродвигателя с общей мощностью 215 л.с. и крутящим моментом 249 Нм. Батарея 72,8 кВт*ч даёт запас хода 365 км по EPA.

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Стоимость комплектации Premium в США составляет $44995, $48495 за Limited и $51995 за Touring.