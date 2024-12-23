Oppo Find N5 ожидается в Китае не раньше февраля

С приближением конца года компания Oppo готовится к не менее насыщенному началу 2025 года. Пока бренд планирует глобальный релиз серии Reno 13, на китайском рынке ожидается несколько релизов, включая Oppo Find N5, Find X8 Ultra и Find X8 Mini. Недавний пост на Weibo от менеджера по продуктам серии Find, Чжоу Ибао, раскрыл порядок запуска Find N5 и X8 Ultra.

Чжоу Ибао ответил на вопрос о времени выхода новых устройств. На вопрос о том, выйдет ли Find X8 Ultra в январе, он указал, что компания сначала планирует выпустить складной телефон Find N5.

Чжоу заверил, что Find X8 Ultra последует за ним, и обе модели будут отличными. Однако он не упомянул X8 Mini. Он, как ожидается, станет самым компактным устройством в серии X8. Вероятно, X8 Mini выйдет одновременно с X8 Ultra или через несколько недель после него.

Тем временем инсайдер Smart Pikachu поделился интересными деталями о Find N5. Согласно его сведениям, устройство получит большой складной экран с поддержкой разрешения выше 2K. По другим данным, Find N5 может стать первым в мире складным смартфоном на процессоре Snapdragon 8 Elite.

Любители фотографии оценят три задние камеры с основным сенсором Sony 50 Мп, а также перископический объектив для улучшенного зума. Что касается дизайна, Find N5 будет тоньше и легче своего предшественника, Find N3. Устройство получит усиленную конструкцию и улучшенную защиту от воды. Это повысит его прочность и привлекательность для пользователей. Эти характеристики совпадают с предыдущими утечками и не содержат сюрпризов.

Что касается времени запуска, утечка утверждает, что Find N5 выйдет после празднования Китайского Нового года. Это указывает на возможный релиз в феврале. На мировом рынке Find N5 может быть выпущен под именем OnePlus Open 2.