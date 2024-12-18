Oppo расширит линейку планшетов Pad 3

После выпуска планшетов Pad 3 и Pad 3 Pro китайский производитель Oppo готовит ещё более широкий ассортимент устройств в рамках серии Pad 3. Согласно публикации инсайдера Digital Chat Station на Weibo, в разработке находятся две новые модели Pad 3 – Pad 3 Ultra и Pad 3 Mini.

Утечка предполагает, что Pad 3 Ultra станет флагманским предложением в категории планшетов с большим экраном. Сообщается, что он будет оснащён гибким экраном OLED с минимальными рамками.

Кроме того, Pad 3 Ultra получит боковой сканер отпечатков пальцев для безопасного доступа и батарею ёмкостью 10 000 мА·ч, поддерживающую технологию быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Pad 3 Mini предназначен для тех, кто ищет мощное устройство в компактном форм-факторе. Ожидается, что он будет обладать экраном LCD с высокой частотой обновления и скруглёнными углами.

Планшеты должны получить процессоры MediaTek Dimensity серии 9. Хотя конкретная модель пока не названа, это будет флагманское решение, пусть и не самое новое. Инсайдер также отмечает, что Pad 3 Mini не будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Хотя характеристики выглядят многообещающе, эти планшеты вряд ли появятся в магазинах в ближайшее время. Утечка указывает на окно запуска во втором или третьем квартале 2025 года.